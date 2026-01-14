송도6공구 유수지 준설 완료 6공구~아암 호수 연결수로 개설

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역(IFEZ) 내 송도 워터프런트 1-2단계 공사가 준공 1년을 앞두고 있는 가운데 올해 시민들을 위한 수변공간과 물길이 가시화될 전망이다.

14일 인천경제자유구역청에 따르면 현재 진행 중인 송도 워터프런트 1-2단계 공사는 6공구 호수에서 아암 호수까지 약 1.03km 구간의 수로를 연결하는 것이 핵심이다.

두 호수에 요트, 보트, 수상택시 등이 운항할 수 있도록 준설을 시행하는 한편 친수스탠드와 수변로드 조성, 호안옹벽 정비 등 인프라 구축도 함께 추진한다.

지난 2024년 2월 착공한 송도 워터프런트 1-2단계 사업은 최근 6공구 호수 준설을 완료해 수상 레저 선박 운항이 가능한 여건을 마련했으며 유수 용량 확보를 통해 도시 방재 기능도 강화했다.

올해 주요 추진 계획으로는 북측 연결수로와 아트센터인천 인근 수변로드를 조성해 친수 공간을 확충한다.

시민들이 수변으로 내려와 여가를 즐길 수 있도록 산책길과 분수, 모래사장, 전망대, 포토존 등이 만들어진다.

또한 물순환 체계의 핵심 시설인 ‘북1수문’ 신설 공사를 본격화하고 올 상반기 중 아암 호수 준설 공사를 마무리할 계획이다.

1-2단계 사업은 오는 2027년 초 준공이 목표다. 사업이 완료되면 송도에는 수변 도시의 특색을 살린 다채로운 여가 공간이 탄생한다.

또 약 690만t의 유수 용량이 확보돼 기후변화에 따른 극한 강우에도 수해로부터 안전한 도시 환경이 조성된다.

인천경제자유구역청장 직무대행 홍준호 차장은 “1-2단계 공사는 ‘세계적인 수변 도시’로서 인천의 정체성을 완성하는 핵심 단계”라며 “자연과 사람이 공존하는 해양생태도시 조성을 목표로 안전하고 체계적인 공정 관리에 심혈을 기울이겠다”고 말했다.