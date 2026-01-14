[헤럴드경제=이명수 기자] 불법 의료 행위 및 매니저 갑질 논란에 휩싸인 코미디언 박나래가 이른바 ‘주사 이모’가 의사인 줄 알았다고 했다.

박나래는 14일 한 매체와 인터뷰에서 주사이모에 대해 “병원에서 모든 걸 어레인지하고 본인이 의사라고 하길래, 거기서 대놓고 의사면허증이 있냐, 라고 물어볼 수는 없었다”고 해명했다.

이어 “당연히 그가 의사라고 하니 의사인 줄 알았다. 실제로도 의사 같은 느낌이었다”며 “시술을 하는 의사와 원장이 따로 있는 경우가 많다. 그래서 저는 그분이 원장님이라고 생각했다”고 말했다.

박나래는 “약 3~4년 전쯤, 한 프로그램의 스태프가 시술로 그 분을 권유해서 한 성형외과에서 처음 만났다”며 “처음 만난 곳은 서울 청담동 근처로 기억한다”고 회상했다.

또 “그 성형외과에 ‘대표 OOO’라고 적혀 있었고, 그곳에서도 대표로 불렸다”며 “간호사와 의사 선생님도 ‘대표’라고 불렸기 때문에, 원장님들이 진료만 보고 실제 시술은 페이닥터들이 하는 경우가 많다는 걸 알고 있었기 때문에 그런 줄 알았다”고 설명했다.

그러면서 “나한테 팬이라고 하더라. 그때부터 인연을 맺었다”고 했다.

해당 의혹은 박나래의 전 매니저들이 박나래가 자택과 일산 주사 이모 자택, 차량 등에서 주사 이모에게 링거를 맞았다고 폭로하며 제기됐다.

전 매니저는 박나래가 “의사가 아닌 것 같다”고 말하면서도 시술을 계속 받았다는 녹취 등을 근거로 불법성을 인지하고 있었다고 주장하고 있다.

경찰은 주사 이모에 대해 강제수사에 착수했으며 출국금지 조치를 내렸다.