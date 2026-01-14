제2여객터미널 3층 면세구역에 오픈

[헤럴드경제=김진 기자] 비알코리아가 인천국제공항 제2여객터미널(T2)에 배스킨라빈스와 던킨 콤보 매장인 ‘인천공항 스카이점’을 오픈했다고 14일 밝혔다.

이번 매장은 제2여객터미널 3층 면세구역 280번과 281번 게이트 사이에 약 319㎡(96평) 규모로 자리 잡았다. 빠른 이동과 체류가 공존하는 공항 환경을 고려해 간편하게 즐길 수 있는 RTD(즉석 음용 음료) 제품과 디저트를 쇼케이스 전면에 배치했다.

한정 메뉴도 선보인다. 배스킨라빈스는 한국 전통 식재료를 활용한 K-디저트를 콘셉트로, 현장에서 구운 고구마에 브륄레와 아이스크림을 곁들인 ‘고구마 브륄레 위드 아이스크림’을 대표 메뉴로 출시했다.

더블 쉐이크 음료 6종도 공개한다. 생과일과 프랑스 코코아파우더를 사용한 딸기&바나나 쉐이크, 초콜릿&바나나 쉐이크, 딸기·바나나·초코·바닐라 총 6종이다. 해당 메뉴는 ‘워크샵 바이 배스킨라빈스’, ‘배스킨라빈스’ 등 주요 직영점에서도 판매된다.

던킨은 푸른 하늘 위에 떠 있는 구름을 형상화한 ‘몽실 구름 크림도넛’을 선보인다. 한국 전통 간식 경단을 먼치킨으로 구현한 ‘행운 경단 먼치킨 세트’도 출시한다.

비알코리아 관계자는 “인천공항 스카이점을 통해 글로벌 고객에게 K-디저트의 매력을 전하고, 인천공항 방문 시 꼭 경험해야 할 K-디저트 브랜드로 자리매김할 수 있도록 차별화된 메뉴와 공간 경험을 선보일 것”이라고 말했다.