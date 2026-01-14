[헤럴드경제=홍석희 기자] 메인비즈협회는 14일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 ‘제145회 굿모닝CEO학습’을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 300명 이상이 참석했으며, 전국 회원사를 대상으로 온라인 생중계도 병행됐다.

이번 행사는 병오년 새해를 맞아 신년 축하 떡 케이크 커팅식과 전년도 개근자 소개 등 부대행사와 함께 진행됐다.

연사로 나선 전미영 트렌드코리아컴퍼니 대표는 ‘트렌드 코리아 2026 - HORSE POWER’를 주제로 강연했다.

전 대표는 2026년 10대 소비 트렌드로 휴먼인더루프, 필코노미, 제로클릭, 레디코어, AX조직, 픽셀라이프, 프라이스 디코딩, 건강지능, 1.5가구, 근본이즘을 제시하며 인공지능 확산과 불확실한 환경 속 소비자 심리 변화를 설명했다. AI 시대에 나타나는 인간다움 회복에 대한 욕구와 그 의미도 함께 짚었다.

김명진 메인비즈협회 회장은 인사말에서 “2026년은 메인비즈 제도 도입 20주년을 맞는 해”라며 “경영혁신이 한 단계 도약하는 새로운 출발점이 될 것”이라고 말했다. 이어 “강연을 계기로 2026년을 향한 준비를 다지는 시간이 되길 바란다”고 덧붙였다.