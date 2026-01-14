두쫀쿠 관련 디저트 순차 출시 예고

[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 CU가 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 디저트를 추가했다고 14일 밝혔다.

CU는 이날부터 전국 점포에서 ‘두바이 미니 수건 케이크(4900원)’를 판매한다. 해당 상품은 지난달 18일 앱을 통해 출시된 직후 초도 물량 4만개가 빠르게 소진됐다. 이달 5~10일 이뤄진 예약 구매에서는 2만1000개 물량이 완판됐다.

CU는 ‘한입 두바이 쫀득 찰떡(3,900원)’, ‘두바이 쫀득 초코(3,200원)’ 등도 출시할 예정이다.

CU가 지난해 10월 15일 출시한 ‘두바이 쫀득 찹쌀떡’은 이달 12일까지 약 180만개 판매됐다. ‘두바이 초코 브라우니’, ‘두바이 쫀득 마카롱’ 등 CU 내 두바이 관련 상품의 누적 판매량은 830만개에 이른다.

관련 이벤트도 마련했다. 내달 18일까지 포켓CU 앱에서 두바이 관련 상품을 구매한 고객을 대상으로 두바이 항공권을 증정한다.

상품 구매 시 포켓CU QR로 적립하거나 결제하면 상품 1개당 한 번의 응모 기회가 주어진다. 이벤트 페이지에서 왕복 항공권에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 총 5명에게 두바이 항공권(1인 2매)을 증정한다.