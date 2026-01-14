김 의원 주거지 등 6곳 압수수색

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 공천헌금 수수 등 각종 의혹을 받는 더불어민주당 김병기 의원에 대해 14일 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 오전 7시55분부터 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 의원의 주거지 등 6곳에 대해 압수수색을 실시하고 있다고 밝혔다.

김 의원은 2020년 총선 무렵 공천을 대가로 전직 동작구의원 2명으로부터 각각 1000만원, 2000만원씩 총 3000만원을 수수했다가 돌려줬다는 의혹 등을 받는다.

이날 압수수색 대상에는 김 의원의 아내를 비롯해 김 의원의 최측근인 이지희 동작구의회 부의장도 포함됐다.

경찰은 김 의원의 주거지 외에도 국회 의원회관에 있는 김 의원의 사무실과 지역구 사무실, 이 부의장의 주거지와 동작구의회 등을 압수수색 하며 관련 증거를 확보 중인 것으로 전해졌다.

경찰은 지난달 31일 김 의원에 대한 각종 고소·고발 사건들을 서울경찰청으로 배당하고 통합 수사를 이어가고 있다.

최근에는 김 의원에게 돈을 건넸다고 주장한 전직 동작구의원 2명을 피의자 신분으로 불러 조사했다.