한국CXO연구소 조사…작년 대비 약 80%↑ 시총 상위 20곳에 6개 종목 신규 진입

[헤럴드경제=김지윤 기자] 최근 1년 사이 국내 주식시장 시가총액이 80% 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 특히 반도체 ‘투 톱’으로 꼽히는 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에서만 시총이 800조원 이상 증가했다.

14일 기업분석전문 한국CXO연구소가 국내 주식시장 시가총액 변동 현황을 분석한 결과 국내 시총 규모는 지난해 1월 초 2254조원에서 올해 1월 초 3972조원으로 1년 새 76.2%(1718조원) 증가했다.

같은 기간 ‘시총 1조 클럽’에 가입한 주식종목 수도 230곳에서 318곳으로 늘었다. 우선주 종목까지 포함하면 총 325곳으로 집계됐다.

단일 주식 종목 중 가장 많이 시총이 늘어난 곳은 삼성전자였다. 작년 초 약 318조원에서 올 초 약 760조원으로 440조원 이상 증가했다.

같은 기간 SK하이닉스는 124조원에서 492조원으로 1년 새 360조원 이상 시총이 불었다.

이외 ▷SK스퀘어(41조1868억원↑) ▷두산에너빌리티(36조6016억원↑) ▷한화에어로스페이스(32조2102억원↑) ▷HD현대중공업(27조2450억원↑) ▷한화오션(23조5631억원↑) ▷삼성물산(21조5013억원↑) 종목도 최근 1년 새 시총 증가액이 20조원 이상 늘었다.

주식 투자 열기가 거세지면서 시총 상위 100위에도 변동이 생겼다.

에이비엘바이오는 지난해 초 시총 순위 186위(1조4363억원)에서 올해 초 59위(10조7769억원)로 127계단이나 전진하며 시총 상위 100위에 입성했다.

같은 기간 ▷이수페타시스(161위→71위, 90계단↑) ▷에이피알(150위→72위, 78계단↑) ▷코오롱티슈진(151위→93위, 58계단↑) ▷효성중공업(91위→38위, 53계단↑) 종목 등도 올해 초 기준 상위 100위 명단에 합류했다. 작년 11월에 신규 상장된 삼성에피스홀딩스도 올해 초 17조원대의 시총을 기록하며 39위에 올랐다.

시총 상위 20곳 중 ▷삼성전자(1위) ▷SK하이닉스(2위) ▷LG에너지솔루션(3위) ▷삼성바이오로직스(4위) ▷현대차(5위) 등 5곳만 자리를 지켰고 나머지는 모두 순위가 변동됐다.

상위 20곳에 새로 진입한 기업은 ▷SK스퀘어(41위→7위) ▷한화에어로스페이스(22위→8위) ▷두산에너빌리티(35위→9위) ▷한화오션(34위→16위) ▷한국전력(32위→19위) ▷HD현대일렉트릭(29위→20위) 등 6곳이었다.

올해 초 기준 시총 1조 클럽에 입성한 318개 주식종목 중 작년 초 대비 시총 증가율이 가장 큰 곳은 ‘원익홀딩스’로, 1595.7%에 달했다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 “지난해 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 포함해 일부 산업군을 제외하면 다수 업종의 영업이익은 부진하거나 소폭 상승에 그쳤음에도 불구하고 국내 주식시장은 전반적으로 큰 폭으로 상승했다”며 “1년 새 기업가치 제고를 둘러싼 각종 제도 개선 기대와 외국인 수급 유입이 지수 상승을 뒷받침하며 실적보다는 기대와 수급이 시장을 이끌었다”고 말했다.