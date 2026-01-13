설 연휴 전 새 당명 공개 목표

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 13일 더불어민주당 공천뇌물 사건은 ‘시스템 에러’라고 규정하고 특검으로 규명해야 한다고 했다.

장동혁 대표는 이날 오후 국회에서 열린 ‘의원-당협위원장 연석회의 및 의원총회’에서 “오늘 이준석 개혁신당 대표와 만나 김병기·강선우·김경에 대한 구속수사를 촉구하고, 제대로 된 수사가 이루어지지 않을 경우 특검을 함께 추진하기로 뜻을 모았다”라며 “이 정권이 덮으려는 추악한 진실을 파헤치고, 공천장을 사고파는 행위를 반드시 뿌리뽑겠다”고 밀헸다.

그는 “미국까지 도망갔다 돌아온 김경 시의원을 3시간 반 조사하고 집으로 돌려보냈다. PC 포맷과 휴대전화 교체 끝내고 나서야 압수수색했다. 김병기 의원은 수사시작도 않고 있다”라며 “경찰이 도주와 증거인멸을 도와주는 공범이다. 특검 아니고는 도저히 규명할 수 없다”고 강조했다.

이어 “민주당 시의원 공천장은 1억원에 팔렸다. 구의원은 500만원을 들고 갔다가 면박 당하고 달라는대로 다시 줬다고 한다”라며 “민주당 공천은 뇌물순이었다. 아예 홈페이지에 공천 정찰가격을 제시하는 게 나을 것이다. 우리당은 클린 공천으로 깨끗한 정치의 모범을 보여드리겠다”고 덧붙였다.

송언석 원내대표는 “공천뇌물 수수 정황을 당시 민주당 지도부는 알았는데 묵인하면서 공천장을 준 정황이 계속 드러났다”라며 “정청래 대표는 ‘휴먼에러’라는 식으로 이야기하는데 그건 간교한 혀놀림에 불과하다”고 했다.

그러면서 “민주당 자체가 비리, 추행 집단이다. 공천뇌물 강선우·김병기 의원, 축의금 가장한 뇌물수수 최민희 의원, 성추행 잡범 장경태 의원 등 완벽한 시스템에러 집단”이라고 비판했다.

또한, 송 원내대표는 “민주당은 꼬리자르기식 제명쇼 말고 공천뇌물 특검을 수용하기 바란다”라며 “돈공천, 뇌물공천 카르텔의 최정점이 어디인지, 누가 있는지 특검 수사를 통해 명백하게 국민 앞에 밝혀야 한다”고 주장했다.

이날 의원총회에서는 당명 개정 절차도 소개됐다. 서지영 국민의힘 홍보본부장은 “오는 18일까지 대국민 공모를 끝내고 다음 달 5일 당명 후보군을 3개안으로 압축해 (지도부에) 제안할 예정이다“라며 ”이후 당명 최종안을 최고위원회가 의원총회에 보고하고 상임전국위원회 의결 등을 거친다“고 밝혔다.

국민의힘은 설 연휴 전 새 당명을 공개하는 것이 목표다. 앞서 국민의힘은 책임당원 전원을 대상으로 당명 개정에 대한 찬반 여론조사를 진행했다. 그 결과 응답자의 68.19%가 개정에 찬성했다.