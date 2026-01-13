[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국여행업협회(회장 이진석)는 최근 글로벌 비자 발급 대행기관인 VFS글로벌(CEO 주빈 카르카리아·Zubin Karkaria)과 외국인 관광객 방한 확대를 위한 협력 간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 간담회는 전세계의 한국 여행에 대한 관심 증가와 함께 방한 관광수요 증가가 전망됨에 따라 외국인 관광객 유치 확대를 위한 상호 협력 방안 모색을 위해 마련되었으며 KATA 이진석 회장과 VFS글로벌의 딜리프라사드 조쉬(Dilliprasad Joshi) CFO 등 양측 관계자 9명이 참석해 VFS글로벌의 현황을 소개받고 비자 발급과 관련한 다양한 의견을 교환하였다.

VFS글로벌은 전세계 정부 및 외교기관을 위한 비자, 여권, 영사서비스의 행정업무를 대행하는 민간 외주 서비스 회사로, 2001년 설립된 후 전세계 70개국 정부와 계약을 맺고 165개국 이상에서 3900개가 넘는 비자신청센터를 운영하고 있는 글로벌 비자 대행 선도 업체이다.

현재 중국, 인도 등 4개국 7개 지역·도시에서 한국비자센터를 운영 중에 있고 중국 전역에서 직접 비자센터를 운영할 수 있는 유일한 외국계 회사이다.

투어리즘과 관련해서도 많은 정부관광국과 협력하고 있어 KATA와도 협력 방안을 모색하고 싶다는 뜻을 적극 전달했다고 협회측은 전했다.

양측은 이날 간담회에서의 상호 이해를 계기로 외국인 관광객의 한국 방문 및 국제이동 등 원활한 관광 비즈니스를 위해 상호 협력의 중요성에 공감하고 앞으로 양 기관이 지닌 네트워크를 적극 활용하며 긴밀히 협력해 나가기로 하였다.

이날 간담회에는 KATA 추신강 국제협력위원장, 김성수 이사(케이씨씨티컴퍼니 대표), 왕덕신 이사(호인여행사 대표), VFS글로벌 키센싱 COO, 아툴랄 아시아지역 사장, 김은혜 한국지사장이 자리를 함께했다.