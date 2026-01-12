[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천글로벌시티(IGCD)가 송도 재외동포타운 3단계 조성사업 성공을 위한 다짐으로 새로운 CI를 선포했다.

IGCD는 12일 사내 대회의실에서 회사 전체 임직원이 참석한 가운데 CI 선포식을 개최했다.

IGCD는 재외동포의 국내 정주기반 시설 조성을 목적으로 현재 송도 국제도시에서 3단계 사업을 추진하고 있다.

특히 IGCD는 3단계 사업을 통해 확보하게 될 이익금으로 인천시가 추진하고 있는 영종 국제학교 건립을 위한 혁신적인 모멘텀으로 새로운 CI가 필요했다.

이에 따라 새로 제작된 CI는 무한대 기호(∞)를 형상화해 기업의 지속가능성과 진취성을 표현했다.

하나의 원은 재외동포 708만명을, 또 다른 원은 인천시민 304만명을 상징했고 두 개의 원이(∞) 유기적으로 하나로 연결돼 세계로 미래로 함께 나아가자는 의미를 나타냈다.

또 무한대 기호를 옆으로 눕지 않고 일으키면 회복 탄력 있는 오뚝이(∞) 형태로 어떠한 난관에도 흔들림 없이 무에서 유를 창조하는 도전정신으로 대한민국의 미래를 선도하겠다는 굳센 의지를 담고 있다.

정근영 IGCD 대표는 “새로운 CI에 담아낸 무한대 기호(∞)와 오뚝이(∞) 처럼 불굴의 도전 정신을 통해 대한민국 유일의 재외동포 국내 정주시설 조성 기업이라는 미션을 차질없이 수행해 지속 성장하는데 힘쓰겠다”고 말했다.

그러면서 “새로운 CI 정신을 바탕으로 올해 경영목표를 ‘재도약 기반 강화의해’로 정하고 혁신경영·현장경영·열린 경영을 펼쳐 나갈 계획”이라고 덧붙였다.