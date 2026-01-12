[헤럴드경제=김성훈 기자] 물 속에 있는 미세·나노플라스틱을 자석처럼 끌어당겨 제거하는 기술을 국내 연구진이 개발했다.

부산대학교는 응용화학공학부 정성욱 교수 연구팀은 판상형 철산화물 자성 나노입자가 미세·나노플라스틱 입자와 상호작용해 흡착을 유도하는 방법으로 수중 미세·나노플라스틱을 10분 이내 95% 이상 제거할 수 있는 공정을 개발했다고 12일 밝혔다.

기존 필터 기반 수처리 방식으로는 나노플라스틱의 효과적인 제거에 한계가 있어, 판상형 나노입자를 이용해 미세플라스틱 입자를 흡착·제거하는 데 성공했다는 것이다.

연구팀은 외부 자기장을 이용해 판상형 나노입자들이 응집되면서 에어포켓과 같은 공간에 플라스틱 입자들을 추가로 포획하는 ‘동적 감금’ 현상을 발견했고, 지속 가능한 미세·나노플라스틱 제거 공정을 확립했다고 설명했다.

이번 연구는 신기능 나노복합체 개발과 다분야 융합연구 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

정 교수는 “이번에 개발한 기술은 초미세 오염물질을 짧은 시간 안에 고효율로 제거할 수 있는 혁신적인 대안이다”라며 “향후 차세대 수처리 및 환경 정화 기술로 폭넓게 활용될 수 있길 바란다”고 말했다.

연구에는 부산대 응용화학공학부 정유정 박사과정생과 장은혜 박사가 공동 제1저자, 나노에너지공학부 장준경 교수가 공저자, 연구책임자인 응용화학공학부 정성욱 교수가 교신저자로 참여했다.