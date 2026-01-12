中소비심리 위축·플랫폼 규제 변수 “中시장 지켜보자” 관망 시각 우세

이재명 대통령의 방중을 계기로 한·중 관계에 완연한 해빙 기류가 감지되면서, 중국 시장에 다시 한 번 ‘K-뷰티 훈풍’이 불 수 있다는 기대감이 업계에서 제기되고 있다. 다만 화장품 업계 내부 분위기는 기대와 경계가 교차한다. 외교적 이벤트가 상징적 신호를 던진 것은 맞지만, 여전히 불확실성이 크다는 기류가 강했다.

이번 기대감의 출발점은 이재명 대통령의 방중 일정이다. 이 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가진 데 이어, 중국 최고지도자 배우자에게 전달된 선물에 한국 뷰티 디바이스가 포함됐다는 사실이 알려지면서 상징적 효과가 부각됐다. 업계에 따르면 해당 제품은 에이피알(APR)의 메디큐브 미용기기인 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “APR 제품인 것으로 알고 있다”고 말했다.

정상 외교 무대에서 K뷰티 제품이 ‘국가 선물’로 활용된 것은 기술력과 브랜드 이미지를 동시에 알리는 장면이라는 평가가 나온다. 여기에 김혜경 여사가 중국 상하이에서 열린 K-뷰티 관련 행사에 직접 참석해 현지 인플루언서(왕훙)들과 교류하고, 국내 중소·중견 화장품 브랜드를 격려한 장면도 업계의 기대감을 키웠다.

한·중 관계가 완화 국면으로 접어들 경우, 그동안 막혀 있던 중국 유통 채널이 점진적으로 열릴 수 있다는 관측도 제기된다. 실제로 중국은 2024년까지 한국 화장품 최대 수출국 지위를 유지했지만, 최근에는 미국에 1위 자리를 내준 상태다. 외교 관계 개선이 현실화될 경우, 중국 시장의 ‘재부상’ 가능성이 다시 거론되는 배경이다.

다만 화장품 업계 관계자들의 목소리는 보다 신중하다. 한 화장품 업계 관계자는 “중국 시장은 사실 아직은 불안정성이 크다고 보는 입장이 강하다”며 “본격적으로 중국 화장품 시장이 커지기 위해서는 K-컬처 전반이 다시 앞단에서 작동해야 하는데, 그 과정에서 해결해야 할 과제가 여전히 많다”고 말했다.

외교 이벤트만으로 시장이 즉각 반응하기 어렵다는 판단이다. 특히 중국 내 소비 심리 위축, 정책 불확실성, 플랫폼 규제 등 구조적 변수는 여전히 해소되지 않았다는 분석이 지배적이다. 업계에서는 “기대는 하되, 과거처럼 공격적으로 베팅하기는 어렵다”는 분위기가 감지된다.

이미 화장품 시장이 과거와는 달라졌다는 점도 업계가 과거만큼 급격한 분위기 변화를 기대하지 않는 이유기도 하다. 한국의 사드 도입 이후 중국 시장이 닫혀 있던 사이, 중국 내 화장품 산업은 빠르게 자생력을 키웠다. 이른바 C-뷰티로 불리는 중국 토종 브랜드들이 급성장하며 시장의 주도권을 일부 가져갔다.

대표적인 사례가 중국 색조 화장품 브랜드 플라워노즈(Flower Knows)다. 플라워노즈는 최근 서울 성수동에 팝업스토어를 열고 블러셔, 아이섀도우, 립 제품 등을 선보였는데, 독특한 패키지와 색감으로 한국 소비자들 사이에서도 큰 호응을 얻었다. 이제는 중국 화장품이 한국으로 역수출되는 장면이 연출된 셈이다.

또 다른 업계 관계자는 “중국 화장품 브랜드들이 시장에서 빠르게 성장했고, 이제는 품질·마케팅 면에서 무시하기 어려운 수준”이라며 “과거처럼 K-뷰티가 자동적으로 프리미엄을 인정받던 시절과는 상황이 다르다”고 말했다. 홍석희 기자