14개 시·도 대표작 30점 선정, 1월 12일부터 순차 공개 249점 접수, 경쟁률 약 8.3대 1 기록

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 짧은 영상으로 지역 산업의 미래를 담아낸 숏폼 콘텐츠 수상작을 공개했다.

중기부는 12일 ‘지역주력산업 영상 콘텐츠 공모전’ 수상작 30점을 발표했다고 밝혔다.

이번 공모전은 숏폼 콘텐츠를 활용해 14개 시·도별 지역주력산업과 중소기업에 대한 인식을 높이기 위해 마련됐다. 지난해 12월 ‘혁신으로 지역의 미래를 열다!’를 슬로건으로 진행됐다.

중기부는 총 249점의 응모작을 접수받아 영상 콘텐츠 전문가로 구성된 심사위원회의 평가를 거쳐 최우수상과 우수상, 특별상 등 30점을 선정했다. 경쟁률은 약 8.3대 1이었다.

최우수상은 14개 시·도에서 각각 1점씩 선정됐다. 강원 지역에서는 ‘흙돌이의 모험’이 최우수상을 받았다. 평범한 흙 캐릭터가 첨단 세라믹 부품으로 변신하는 과정을 통해 강원 세라믹 산업의 기술력과 가치를 표현했다.

경남 지역 최우수상은 ‘보이지 않는 엔진’이 차지했다. 직접 그린 그림을 활용해 첨단 항공부품 산업을 이끄는 경남 중소기업의 역할을 ‘보이지 않는 엔진’에 빗대어 담아냈다.

중기부는 최우수상 수상자에게 500만원, 우수상은 200만원, 특별상은 100만원의 상금을 각각 수여한다. 최우수상 수상작 14점은 1월 12일부터 강원 지역을 시작으로 약 한 달간 중기부 유튜브 채널을 통해 지역별로 순차 공개될 예정이다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 “이번 공모전을 통해 선정된 수상작들은 지역주력산업 분야 지역 중소기업의 혁신 가치를 국민에게 효과적으로 전달했다는 점에서 큰 의미가 있다”라며, “중기부는 지역 중소기업이 성장하고 지역주력산업의 경쟁력이 강화될 수 있도록 현장 중심의 정책 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.