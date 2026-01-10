[헤럴드경제 서병기선임기자]혼성그룹 올데이 프로젝트가 ‘아이하트라디오’ 최고의 K팝 신인 후보로 노미네이트됐다.

지난 8일(이하 현지 시간) 아이하트라디오(iHeartRadio)가 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’(iHeartRadio Music Awards, 이하 ‘아이하트라디오 어워즈’) 후보 명단에서 그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)가 K팝 베스트 뉴 아티스트(Best New Artist) 부문에 후보로 올랐다.

‘아이하트라디오 어워즈’는 미국 최대의 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 2014년부터 주최하는 시상식으로, 한 해 동안 아이하트라디오 방송국과 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 노래와 아티스트 등을 선정해 시상한다. 올데이 프로젝트는 데뷔 6개월 만에 글로벌 시상식에 노미네이트되며 2025년을 뒤흔든 ‘괴물 신인’의 저력을 입증했다.

올데이 프로젝트는 지난해 6월 더블 타이틀곡 ‘FAMOUS’(페이머스)와 ‘WICKED’(위키드)로 데뷔, 음원 차트를 ‘올킬’하며 화려한 데뷔를 알렸다. 이후 5개월 만에 첫 EP ‘ALLDAY PROJECT’의 선공개곡 ‘ONE MORE TIME’(원모어타임)과 타이틀곡 ‘LOOK AT ME’(룩앳미)로 활동, 다시 한 번 차트를 접수하며 리스너들의 큰 사랑을 받았다.

데뷔 6개월 만에 음원 강자의 타이틀을 거머쥔 올데이 프로젝트는 다수의 연말 시상식에 참석해 트로피를 들어 올렸고, 특히 ‘2025 KGMA’에서는 이례적으로 신인상과 대상을 동시에 수상하는 기염을 토하기도 했다.

한편, ‘아이하트라디오 어워즈’는 오는 3월 26일 미국 로스앤젤레스에서 개최된다.