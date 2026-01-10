1~11월 글로벌 전기차 인도량 22.9%↑ “자율주행 대중화 시 새로운 수요 사이클” 엔비디아 ‘알파마요’ 벤츠·현대차 협업 박차

[헤럴드경제=권제인 기자] 지난해 글로벌 전기차 시장과 비(非)중국 시장 모두 전년 대비 20%대 성장률을 기록할 것으로 보인다. 미국과 유럽연합(EU)이 최근 전기차 전환에 속도 조절에 나서며 올해 시장 성장세가 더뎌지는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나오지만, 업계에서는 자율주행 기술 확대가 새로운 수요 사이클을 형성하는 기폭제가 될 것으로 보는 시각도 적지 않다.

10일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 1~11월 글로벌 전기차 인도량은 1916만8000대로 전년 대비 22.9% 성장한 것으로 집계됐다. 아직 12월 인도량에 대한 통계가 나오지 않았지만, 추이로 미뤄볼 때 지난해 전기차 시장 성장률은 20%를 넘어설 것으로 점쳐진다.

특히, 비(非)중국 시장에서 전기차 인도량이 빠르게 늘어나며 두 자릿수 성장률을 회복했다. 지난해 1~11월 중국을 제외한 세계 각국에서 등록된 전기차 대수는 685만3000대로 전년 동기 대비 26.4% 증가한 것으로 나타났다. 중국을 제외한 전기차 시장은 2023년 31.7% 성장한 뒤, 미국과 유럽의 보호무역 기조 강화로 2024년 6.1%까지 성장률이 둔화한 바 있다.

지역별로는 중국 시장이 전년 동기 대비 21.0% 증가한 1231만5000대의 전기차를 판매하며 글로벌 전기차 시장의 64% 이상을 차지했다. 판매 규모는 여전히 확대되고 있으나, 내수 시장에서는 가격 경쟁 심화와 공급 과잉 우려가 동시에 부각하면서 과거와 같은 고성장 국면에서는 벗어난 모양새다.

유럽은 전년 동기 대비 32.8% 성장하며 374만5000대로 비중국 시장의 절반 이상을 차지했다. 북미 전기차 시장은 0.3% 증가한 165만1000대로 지난해에 이어 정체된 모습을 보였다. 중국을 제외한 아시아 시장은 54.8% 증가한 109만1000대로 가파른 성장세를 이어갔다.

업계 일각에서는 전기차 주요 시장인 EU와 미국에서 전기차 정책 후퇴가 이어지면서 올해 성장이 제한적일 것이란 우려도 나온다. 미국 트럼프 정부가 전기차 보조금을 폐지한 데 이어 EU는 2035년까지 내연기관 차량 판매를 금지하는 기존 규제를 완화할 것을 검토하고 있어 순수 전기차 대신 하이브리드를 포함한 ‘속도 조절 국면’으로 시장 흐름이 변화할 수 있다는 것이다.

다만, 업계에서는 자율주행 기술이 대중화하면서 전기차 수요를 견인할 것이란 분석도 나온다. 최근 국내에서 인기를 끈 테슬라의 감독형 완전자율주행(FSD)뿐만 아니라 제너럴모터스(GM), 루시드 등도 자율주행 기술 고도화에 박차를 가하고 있다.

특히, 이달 미국 라스베이거스에서 열린 CES2026 현장에서 엔비디아가 차세대 자율주행 인공지능(AI) 플랫폼 ‘알파마요’를 선보이며 기대감을 끌어올리고 있다. 알파마요는 단계별 사고와 추론에 기반한 업계 최초의 ‘비전언어행동’ 모델을 도입해 돌발 상황에서도 스스로 생각하고 대처하는 것이 특징이다. 엔비디아는 올해 1분기 메르세데스-벤츠의 신형 콤팩트 쿠페형 세단 ‘CLA’에 자율주행을 탑재해 출시할 계획이다.

정의선 현대자동차그룹 회장도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CES)와 CES 현장에서 회동하는 등 자율주행 기술 개발을 위한 양사 협력을 확대하고 있다.

SNE리서치는 “소프트웨어 경쟁력을 기반으로 한 자율주행 기술이 실제 주행 환경에서 활용도를 확대할 경우 전기차의 가치가 친환경 이동 수단을 넘어 새로운 이동 서비스 플랫폼으로 확산될 수 있다”며 “향후 자율주행 기술이 가격 경쟁력을 갖춘 대중형 전기차로 확산될 경우 정책 의존도가 낮은 새로운 수요 사이클이 형성되며 전기차 시장의 새로운 성장 동력이 강화될 것”이라고 분석했다.