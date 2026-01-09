[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자]스마트폰 과다 사용이 수면과 정신건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적은 그동안 제기돼 왔지만, 실제 일상생활 속 행동과 생체 변화까지 반영한 객관적 분석은 제한적이었다. 특히 이미 수면에 영향을 받고있는 집단에서 스마트폰 과다 사용과 수면, 생체리듬, 정신건강 지표와의 관계에 대한 객관적 데이터 기반의 연구는 부족한 실정이었다.

고려대학교 안암병원 정신건강의학과 조철현 교수 연구팀은 불면증 증상을 호소하는 성인 246명을 대상으로, 스마트폰 과다 사용 위험도와 수면·정신건강 지표 간의 연관성을 자기보고형 설문과 4주간 연속 수집한 디지털 표현형 데이터를 결합해 분석했다.

연구팀은 연구 시작 시점에 스마트폰 과다 사용 선별 설문을 통해 참가자를 고위험군과 저위험군으로 구분한 뒤, 스마트폰 앱과 웨어러블 기기를 활용해 일상 속 수면, 활동, 심박수 등 행동 및 생체 데이터를 연속적으로 수집했다. 이를 통해 설문 점수에 따른 차이가 일시적인 상태가 아니라 일상생활 속에서 지속적으로 관찰되는 패턴인지를 확인했다.

분석 결과, 스마트폰 과다 사용 고위험군은 저위험군에 비해 중등도 이상 불면증에 해당할 가능성이 약 2.6배 높았으며, 주관적 수면의 질 저하 가능성도 약 2.4배 높은 것으로 나타났다. 생체리듬 안정성을 평가하는 지표에서도 고위험군은 저위험군보다 생체리듬 불안정이 동반되는 경향을 보였다.

정신건강 지표에서도 유의한 차이가 확인됐다. 스마트폰 과다 사용 고위험군은 우울 증상 위험이 약 2.8배, 불안 증상 위험이 약 1.6배 높은 것으로 분석됐으며, 이러한 결과는 연령, 성별, 체질량지수(BMI)를 보정한 이후에도 유지됐다.

특히 웨어러블 기기 기반 디지털 표현형 분석 결과, 스마트폰 과다 사용 고위험군에서는 낮 시간 최소 심박수와 활동 강도 패턴에서 저위험군과 다른 양상이 4주 관찰 기간 전반에 걸쳐 반복적으로 관찰됐다. 설문 기반 집단 구분에 따른 차이가 디지털 표현형 지표에서도 나타난 것이다.

조철현 교수는 “스마트폰 과다 사용 위험도는 자기보고형 설문으로 평가되지만, 이번 연구는 그 차이가 실제 일상생활 속 수면·생체리듬·정신건강 지표에서도 함께 나타나는지를 심리척도, 불면증상 중증도, 디지털 표현형 분석으로 통합적이고 객관적으로 확인한 데 의미가 있다”며 “불면증 평가와 관리 과정에서 스마트폰 사용 패턴과 같은 디지털 행동 정보를 임상 평가와 함께 고려할 필요성을 시사한다”고 설명했다.

이번 연구에는 학생 국제 연구교류도 함께 이루어졌다. 제1저자 중 한 명인 엠마 마츠시타 연구자는 게이오대학교 의과대학 학생으로, 연구 프로그램을 통해 한국에 체류하며 데이터 분석과 논문 작성에 참여했다. 연구는 고려대학교 안암병원의 임상 인프라와 디지털 헬스 연구 환경을 기반으로 수행됐으며, 디지털 정신건강 및 수면 연구 분야에서의 국제 협력 가능성과 국내 연구 역량을 함께 보여주는 사례로서 의미를 더했다.

한편 이번 연구 ‘Multidimensional analysis of smartphone overuse in insomnia: Integrating digital phenotyping with clinical assessment’는 정신의학 및 행동중독 분야의 국제 학술지 Journal of Behavioral Addictions에 게재되었으며, 불면증과 스마트폰 사용을 임상 평가와 디지털 데이터로 함께 분석한 연구로 학계의 관심을 받고 있다.