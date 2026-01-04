[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군이 행정안전부 주관 ‘2025년 지역교통안전환경개선사업’ 평가에서 전국 우수기관으로 선정되며 행정안전부 장관상을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번 평가는 전국 지자체의 지역교통안전 환경개선사업 추진 실적과 지역교통안전협의체 운영 성과를 종합적으로 점검하기 위해 실시됐다.

주요 평가 지표로는 ▲사업 성과 및 정책 노력도 ▲사업비 투자 실적 ▲특수시책 및 우수사례 ▲홍보 실적 ▲협의체 운영 실적 ▲교통안전지수 등이 포함됐다.

달성군은 전반적으로 높은 평가를 받은 가운데, 특히 교통안전 시설 인프라 구축 분야에서 두각을 나타냈다.

군은 지난해 ▲횡단보도 바닥 신호등 및 보행 신호 음성안내 보조장치 설치 ▲노란색 횡단보도 도입 ▲회전교차로 설치 ▲마을주민 보호구역 개선 등 실효성 있는 사업을 통해 교통사고 예방을 위한 다각적인 노력을 기울였다.

유관기관과 협력 체계를 구성한 점도 주목할 만하다. 경찰서, 한국도로교통공단, 한국교통안전공단 등과 함께 ‘교통사고 현장개선 TF팀’을 구성했으며 이를 통해 교통사고 사망자 발생 현장을 점검하고 실질적인 개선 방안을 도출하는 등 현장 중심의 행정을 펼쳤다.

이 같은 협력 체계는 사업 성과를 강화하는 중요한 요소로 작용하며 지역교통안전환경개선사업 우수사례로 평가받았다.

최재훈 달성군수는 “올 한 해 교통안전 환경 개선을 위해 쉼 없이 달려온 노력이 전국 우수기관 선정이라는 값진 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 교통안전 분야에 대한 투자를 아끼지 않고 유관기관과 긴밀히 협력해 군민의 소중한 생명을 지키고 ‘안전한 달성’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.