“가덕도보다 늦으면 안 된다…사업 착수 촉구”

[헤럴드경제-김희량 기자] 이철우 경북도지사가 대구·경북(TK) 통합 신공항 건설을 두고 대구와 경북이 선제적으로 재정을 투입해 사업을 추진해야 한다고 강조했다.

이 도지사는 지난 3일 자신의 페이스북에 “우물쭈물하지 말고 우리 힘으로 먼저 시작해야 한다”며 “대구와 경북이 각각 1400억원씩 부담해 착수해야 한다”고 적었다.

그는 “이미 땅을 확보했고, 사업의 칼자루는 대구시가 쥐고 있는데 왜 아직도 정부만 바라보고 있느냐”며 “군 공항 이전 총사업비 약 11조5000억원 가운데 올해 필요한 금액은 2795억원으로 정부 지원이 안 됐다고 주춤할 일이 아니다”라고 했다.

이어 “대구·경북이 고작 2795억원을 마련하지 못해 (신공항 공사를) 아예 시작도 못 한다는 게 말이 되느냐”며 “가덕도 공항보다 늦어지면 노선은 선점당하고 공항은 기대만큼 키우기 어려워진다”고 했다.

그러면서 “2028년 착공까지 2조원이면 충분하다”며 “대구와 경북이 일단 시작해놓고 그다음 정부와 협의해 법을 고치고, 광주처럼 국비 지원을 함께 끌어오면 된다”고 덧붙였다.

이 도지사는 “역사는 두 번 기회를 주지 않는다”며 “정부를 설득하기 전에 우리가 먼저 움직여야 한다. 말이 아닌 행동으로 지금 당장 시작하자”고 했다.

그의 이번 글은 장기간 표류한 대구·경북 신공항 사업을 둘러싸고 대구시에 결단을 촉구하는 공개 메시지로 해석된다. 이 도지사는 지난 연말 열린 2026년 도정 브리핑에서 대구시에 대구·경북 신공항 조기 착공을 위한 공동 금융차입을 공식 제안하기도 했다.