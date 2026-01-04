軍 07시 50분께 北 탄도미사일 수 발 포착 탄도미사일 발사 올해 처음…약 2개월 만 李대통령 中국빈 방문길 오른 날 무력시위 마두로 베네수엘라 대통령 축출 직후 발사

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 4일 오전 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 미국 트럼프 행정부의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 발표 직후 이뤄진 것이자, 이재명 대통령의 방중일에 맞춰 이뤄진 무력시위다.

합동참모본부는 이날 우리 군이 07시 50분께 북한 평양 인근에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 수 발을 포착했다고 밝혔다.

합참은 포착된 북한 미사일은 900여㎞를 비행했으며 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀분석 중에 있다며 우리 군은 미국 일본과 관련 정보를 긴밀하게 공유하고 있다고 밝혔다.

합차은 “굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하고 있다”며 “어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 강조했다.

일본 방위성은 이날 북한이 발사한 탄도미사일 추정 물체가 일본의 배타적 경제수역(EEZ) 바깥쪽에 낙하한 것으로 보인다고 발표한 바 있다. 사거리 300∼1000㎞ 수준의 단거리 탄도미사일(SRBM)로 추정된다.

북한의 탄도미사일 발사는 올해 처음으로, 지난해 11월 7일 단거리 탄도미사일 발사 이후 약 2개월 만이다.

북한의 탄도미사일 발사는 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 3박 4일 일정으로 중국 국빈 방문길에 오르는 날에 이뤄졌다.

5일 열리는 한중 정상회담에선 북한 비핵화 문제도 다뤄질 것으로 예상되는데, 정상회담을 앞두고 탄도미사일 발사를 통해 존재감을 과시한 것으로 분석된다.

또 도널드 트럼프 미국 대통령이 군사작전을 통해 반미 성향의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출했다고 발표한 직후에 이뤄진 발사이기도 하다.

북한은 미국과 적대적 관계라는 점에서 베네수엘라와 같은 처지이지만, 탄도미사일 발사를 통해 베네수엘라와는 다른 군사력을 갖췄다는 점을 부각하려는 무력시위 성격도 있는 것으로 풀이된다.