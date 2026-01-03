캐럴 순위 하락하며 반등…케데헌 OST 3곡 차트인

[헤럴드경제=권제인 기자] 캐럴이 인기를 끄는 크리스마스 시즌이 끝나자 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 반등에 성공했다.

2일(현지시간) 공개된 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’의 최신 차트에 따르면 ‘골든’은 전주보다 34계단 순위를 끌어올린 8위로 28주 연속 싱글차트에 진입했다.

지난달 초 크리스마스를 앞두고 캐럴이 차트 상위권을 차지하면서 10위권 밖으로 밀려났던 ‘골든’은 크리스마스가 지나고 캐럴들의 순위가 하락함에 따라 재차 ‘톱 10’에 진입했다.

또 다른 OST ‘하우 잇츠 던’은 전주보다 63계단 순위를 끌어올린 18위를 기록했고, 차트 밖으로 밀려났던 ’왓 잇 사운즈 라이크‘는 19위로 재진입했다.

그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡 ‘아파트’는 66위로 싱글차트에 재진입했다. 한때 6주 연속 2위를 차지했던 ‘아파트’는 지난해 11월 100위 밖으로 밀려나면서 56주 연속 차트 진입 기록이 중단됐다.