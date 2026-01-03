낮엔 최고 8도…전국 곳곳 눈 또는 비

[헤럴드경제=권제인 기자] 새해 첫 주말 아침은 전국이 영하 10도 안팎으로 떨어지며 한파가 이어지겠다. 기온은 3일 낮부터 차차 오르며 평년 수준의 추위가 지속되겠다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 낮겠다. 경기북동내륙, 강원내륙·산지, 경북북동내륙·산지는 영하 15도까지 떨어지겠다.

칼바람도 동반돼 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다. 바람은 이날 아침까지 전국 대부분 지역에 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠다.

기온은 이날 낮부터 점차 올라 당분간 평년(최저 -12∼0도, 최고 1∼9도)과 비슷하겠다. 이날 낮 최고기온은 0∼8도가 되겠다.

일요일인 4일 아침 최저기온은 -10∼2도, 낮 최고기온은 1∼10도로 예보됐다.

주말 동안 비나 눈이 내리는 지역도 있겠다. 충남서해안은 이날 오후까지 1㎝ 미만 적설 혹은 1㎜ 안팎 강수가 예상된다. 제주산지는 이날 아침까지, 경기남부서해안은 이날 밤까지, 충청권·전북은 4일 오전까지 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

비 또는 눈이 내리는 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 한다.

서울과 일부 경기내륙, 강원동해안·산지, 전남동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠으니 산불 및 각종 화재 예방에 유의할 필요가 있다.

미세먼지는 이날 대부분 지역이 ‘보통’ 수준이지만, 4일에는 서울과 경기남부, 충북·세종, 전북에서 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.