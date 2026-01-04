유통 구조 확보 ‘거래소·리테일’ 결합 은행권, 기본법 시나리오별 사업 모델 준비 디지털자산 계좌 만들어 고객 락업(Lock-Up) 카드사, 연합 대응 ‘공동 상표’도 논의 통신사도 요금 및 포인트로 활용 시 장점

[헤럴드경제=유동현·경예은 기자] 디지털자산 기본법이 제정되면 국내 시장은 금융·핀테크·블록체인 인프라기업을 중심으로 결제·정산 등 인프라 선점을 위한 속도전이 예상된다. 특히 원화 스테이블코인 발행 주체는 컨소시엄 형태로 예상되는 만큼 거래소와 은행을 중심으로 스테이블코인 ‘드림팀’ 탄생 여부도 주목된다. 시장 참여자 대부분은 저마다 사업 모델 구상을 마친 상태로, 법제화 시점만 쳐다보고 있다.

‘거래소+리테일’ 결합으로 유통망 구축…강력 컨소시엄

스테이블코인 컨소시엄 준비 단계에서 가장 러브콜을 받는 곳은 디지털자산 거래소다. 거래소는 국내 디지털자산 시장 구조에서 일차적인 유통망 역할을 하기 때문이다. 이용자들은 비트코인, 이더리움, 테더(USDT) 등 디지털자산을 거래소에서 구매한다. 원화 스테이블코인이 발행되면, 마찬가지로 거래소는 유통의 핵이 될 가능성이 크다. 거래소에서는 원화 스테이블코인을 즉각 다른 디지털자산으로 교환까지 가능해 활용 측면에서도 유리하다. 은행권은 기존 원화 계좌 외 디지털자산 계좌를 만들어 접근성을 높이려 하겠지만, 친숙함과 활용성 측면에서 거래소가 우위라는 평가다.

리테일망 보유 업체도 컨소시엄의 핵심 주체다. 원화 스테이블코인이 성공적으로 안착하기 위해서는 리테일망 확보가 관건으로 꼽히기 때문이다. 카카오페이․네이버페이․토스페이 등 간편결제업체가 구축한 결제망에 원화 스테이블코인이 쓰이는 식이다. 한 블록체인 인프라기업 관계자는 “원화 스테이블코인이 만들어지더라도 리테일망이 확보가 안되면 확장성을 가지고 가기 어렵다”며 “리테일 유통망을 보유한 카카오, 토스같은 기업들이 몸값이 높을 수밖에 없다”고 했다.

거래소와 유통망이 만난 두나무·네이버와 빗썸·토스 연합은 강력한 사업자다. 단연 주목되는 조합은 두나무와 네이버다. 국내 1위 디지털자산 거래소와 온라인 커머스 2위 네이버가 스테이블코인 사업을 영위하면, 원화 스테이블코인 구매부터 활용까지 이용자를 자체 플랫폼에 가둬둘 수 있다. 증권가에서는 “국내에서 가장 강력한 사업자가 될 것”이라고 입을 모은다.

두나무가 블록체인 생태계 확장도 준비하는 만큼 사업 범위도 넓다. 두나무는 자체 블록체인 메인넷인 ‘기와체인’과 월렛(지갑)인 ‘기와월렛’을 개발하고 있다. 지갑이 블록체인 생태계의 출발점이라면 메인넷은 다양한 서비스를 블록체인화 시킬 수 있는 무대다. 기와체인에 디파이(DeFi·탈중앙금융)를 비롯해 게임, 메신저 등 다양한 블록체인 서비스를 올려 제공할 수 있다. 원화 스테이블코인은 두나무 블록체인 생태계에서 결제 수단 중 하나로 사용 가능하다.

2위 거래소 빗썸은 토스 운영사 비바리퍼블리카와 스테이블코인 사업을 준비하고 있다. 토스는 스테이블코인 태스크포스를 구성해 빗썸과 결제 시스템 협력을 논의 중이다. 토스의 오프라인 단말기는 이미 지난해 가맹점 24만개와, 누적 결제액 26조원을 넘어섰다. 이용자는 빗썸을 통해 구매한 원화 스테이블코인을 토스의 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있을 것으로 보인다. 빗썸은 스테이블코인 중심 생태계 조성을 목표로 약 300억원 규모의 전용 펀드를 조성, 프로젝트·파트너를 발굴하고 있다.

카카오, 계열사 중심 연합군…은행 ‘월렛 구축’, 카드사 ‘공동 상표 활용 가능’

카카오는 카카오페이와 카카오뱅크 등 금융 계열사를 중심으로 자체 연합군을 준비하고 있다. 은행, 핀테크, 지역 화폐 발급 및 운영사, 글로벌 서비스 플랫폼, 크로스보더 결제사 등 다양한 기업과 손을 잡을 계획이다. 블록체인 월렛도 마련한다. 신원근 카카오페이 대표는 지난해 말 화폐금융 심포지엄에서 처음으로 스테이블코인 사업 구상을 밝히며 “기존 지급 결제 수단뿐만이 아니라 블록체인 기반의 안정화된 스테이블코인까지도 같이 활용할 수 있는 월렛을 만들겠다”고 했다.

은행권은 스테이블코인으로 시작된 금융 블록체인화를 위기라 간주하고 물밑 작업이 한창이다. 사업 구상을 공개하지 않고 있지만, 이미 디지털자산 기본법 예상 시나리오별로 대응을 짜놓은 것으로 전해진다. 한 은행권 관계자는 “법안이 예고됐던 만큼 은행들은 어느 정도 사업 구상은 다 준비해 놓은 상태로 알고 있다”며 “큰 틀에서 방향성은 비슷할 것”이라고 했다. 일부 은행은 고객이 기존 원화 계좌 외 디지털자산 계좌를 이용할 수 있도록 월렛을 구축해, 거래소에 유통 창구를 빼앗기지 않는 방안을 구상 중이다.

은행들은 금융결제원이 주관하는 디지털자산 관련 기술검증(PoC)에 참여하는 한편, 은행연합회 내 디지털자산소위원회(가상자산 분과)를 통해 업권 공통 논의도 이어가고 있다. 오픈블록체인DID협회(OBDIA)를 중심으로 한 실무자 협업에도 일부 은행이 참여 중이다.

카드업계의 긴장감은 크다. 스테이블코인은 기존 결제 과정에서 중개자 역할을 지워나가는데, 일차적인 제외 대상은 카드 업체로 꼽히기 때문이다. 글로벌 카드 1·2위사 비자․마스터처럼, 스테이블코인과 경쟁하기보다는 자사 결제망에 올려 인프라 지위를 유지하는 전략을 펼칠 걸로 보인다. 한 카드사 관계자는 “안정성이나 소비자 보호 측면에서 카드사 결제망 위에서 돌아가는 게 필요하다”며 “스테이블코인 논의에서 카드사의 역할이 빠지지 않아야 한다”고 위기감을 전했다.

신한·삼성·KB국민 등 9개 카드사는 지난해 여신금융협회를 중심 태스크포스(TF)를 통해 블록체인 기술을 기존 결제 시스템에 적용하는 방식과 함께 향후 기술 검증을 진행하기 위한 대략적인 타임테이블을 마련했다. 출원된 30개의 공동 상표 중 하나를 선택해 공동 스테이블코인 발행도 염두에 두고 있다.

“해외결제·외국인 수요 잡아라”…통신사도 전화비용 납부

금융권에서는 원화 스테이블코인 초기 적용 분야로는 해외 결제와 외국인 수요를 주목하고 있다. 일부 사업자들은 환전 없이 사용할 수 있는 스테이블코인 연계 카드 도입을 검토 중이다. 원화 스테이블코인을 보유한 이용자가 국내에서 결제할 경우, 환전 절차 없이 스테이블코인으로 직접 지불하는 방식이다. 교환학생이나 외국인 유학생을 주요 타깃으로 한 모델도 논의되고 있다. 이들은 국내 체류 초기 은행 계좌 개설과 환전에 어려움을 겪는 경우가 많다. 스테이블코인 기반 카드나 지갑이 도입되면 은행 방문 없이 결제가 가능해져 진입 장벽이 낮아질 수 있다는 관측이 나온다.

조원희 법무법인 디엘지 대표는 “환전 없이 사용할 수 있는 스테이블코인 결제 모델을 준비 중인 업체를 상담한 사례가 있다”며 “해외 관광객이나 유학생을 대상으로 한 결제 시스템도 논의되고 있다”고 분위기를 전했다.

통신사도 원화 스테이블코인의 핵심 사용처로 꼽힌다. 스테이블코인으로 휴대전화 요금을 납부할 경우 카드 결제수수료 부담을 줄일 수 있기 때문이다. 절감된 비용을 요금 할인이나 리워드 형태로 고객에게 환원하는 구조도 가능하다. 포인트 모델과의 결합 가능성도 있다. 기존 포인트를 스테이블코인으로 교환하는 식으로 리워드 체감을 키울 수 있다.

실제 실행 단계까지는 넘어야 할 벽이 많다. 통신업계 출신 관계자에 따르면 SK텔레콤은 선제적 대응 필요성에는 공감하지만 예산 문제로 실질적인 준비에 어려움을 겪고 있다. SK텔레콤은 과거 웹3 사업을 추진할 만큼 블록체인 기술 활용에 적극적이었지만, 금산분리 등 제도적 한계가 맞물리면서 40여명 규모로 운영되던 관련 사업 조직은 현재 해체된 상태다. SK텔레콤이 2023년 선보였던 블록체인 지갑 서비스 ‘T월렛’은 현재 안랩블록체인컴퍼니(ABC)로 이관돼 운영 중이다. SK텔레콤은 ABC의 2대 주주로 참여하고 있다. 통신사가 지갑 서비스를 직접 운영하기보다는 관련 사업자와의 파트너십을 통한 간접 참여가 현실적이라는 판단이 내부적으로 우세한 것으로 알려졌다.