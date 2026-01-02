대한상의, 경제계 최대 규모 신년인사회 개최 1962년 이래 64회째…기업인 500여명 모여 국무총리·여야 대표·경제부처 장관 등도 참석

[헤럴드경제=고은결 기자] 새해 경제계와 정부, 국회가 한 자리에 모여 ‘민·관·정이 하나 돼, 경제 재도약에 힘을 모으자’고 다짐했다.

대한상공회의소는 2일 오후 서울 남대문로 상의회관에서 ‘2026년 경제계 신년인사회’를 개최했다. 1962년 시작돼 올해로 64회를 맞은 이번 행사는 기업인을 비롯해 정부·국회·사회 각계 리더들이 한자리에 모이는 경제계 최대 규모의 신년 행사다.

‘성장하는 기업, 도약하는 대한민국’이라는 슬로건으로 개최된 행사에 정부에서는 김민석 국무총리를 비롯해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관 등 관계 부처 장관들이 참석했다. 국회에서는 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 당대표, 조국 조국혁신당 당대표, 이준석 개혁신당 당대표가 자리했다.

경제계에서는 최태원 대한상의 회장을 비롯해 한국경제인협회·한국무역협회·한국경영자총협회·한국중견기업연합회·중소기업중앙회 등 경제5단체장이 참석했다. 삼성전자·SK·현대차·LG·한화·이마트·대한항공·현대그룹 등 주요 기업 경영진과 삼양홀딩스·포스코·LS·부영·호반그룹 등 기업의 회장들도 함께 했다. 지역 경제계에서는 대구·인천·광주·대전·안양과천·창원·제주 상공회의소 회장들이 참석했다.

이날 행사는 ‘다시 한번! 기업이 뛰겠습니다’는 영상으로 시작됐다. 영상은 기업·정부가 합심해 위기를 극복한 대한민국 경제의 저력을 조명하고, 글로벌 기술 전쟁과 산업질서의 대전환 속에 기업이 다시 한번 힘을 내 대한민국의 재도약을 이끌겠다는 메시지를 담았다. 이어 붉은 말의 해를 맞아 우리 경제계가 적토마처럼 힘차게 나아가자는 다짐을 전하며 참석자들로부터 큰 박수를 받았다.

최태원 대한상의 회장은 인사말에서 “2026년은 대한민국에 있어서 가장 중요한 해가 될지도 모른다”며 “이대로 마이너스 성장을 맞을 것인지, 새로운 성장의 원년을 만들 것인지 결정할 거의 마지막 시기”라고 강조했다.

최 회장은 이어 경제 성장 그래프를 제시하며 “30년 전까지 8%대의 성장을 이뤘지만, 5년마다 약 1∼2%포인트씩 감소해 앞으로는 마이너스 성장이 우려된다”며 “무서운 일”이라고 지적했다.

그러면서 “가장 중요한 성장 원천인 인공지능(AI) 파도에 올라 타려면 AI 제너레이션(세대)을 위한 스타트업 시장도 키우고 인프라를 선제적으로 깔고 해외 리소스(자원)도 유입시켜야 한다”며 “모든 정책의 초점을 성장에 맞췄으면 한다”고 제안했다.

또 “성장하는 기업에 지원하는 형태로 법을 바꾸고 한일 양국 간 실행할 수 있는 협의체를 만들어 볼 필요가 있다”며 “메가 센드박스가 잘 작동할 수 있도록 제도화도 필요하다”고 덧붙였다.

이어 경제단체장들과 주요 기업인들의 새해 희망 메시지가 영상을 통해 전해졌다. 류진 한경협 회장은 “AI 혁명을 비롯한 거센 물결이 경제질서를 근본부터 바꿔놓고 있는 가운데 우리도 한국경제의 대전환을 통해서 뉴 K-인더스트리 시대를 열어야 한다”고 말했다.

윤진식 한국무역협회 회장은 “지난해에는 글로벌 통상 환경의 어려움 속에 우리 무역이 사상 최초로 수출 7000억달러 돌파라는 역사적인 성과를 이뤄냈다”고 말했다. 손경식 경총 회장은 “기업들이 적시에 투자할 수 있는 환경이 조성되고, 첨단산업 분야를 중심으로 혁신적인 성장을 통해 시장의 활력을 이끌어 낸다면 다시 한번 우리 경제가 도약할 수 있는 대전환을 맞이할 수 있을 것”이라고 말했다.

이밖에 이상목 아모레퍼시픽그룹 대표는 “세계와 소통하며 K뷰티의 저변을 확대하고 미래지향적인 뉴뷰티(New Beauty) 문화를 만들어가겠다”고 말했고, 서범석 루닛 대표는 “세계가 주목하는 의과학 AI 혁신을 통해 대한민국 기술 경쟁력을 글로벌로 확산하는 데 전력을 다하겠다”고 새해 다짐을 전했다.