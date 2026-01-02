[헤럴드경제=윤호 기자]조현 외교부 장관은 “본격적인 외교 다변화 차원에서 정상외교 일정을 대폭 증대해 나가고 주요 거점지역 외교를 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.

조 장관은 2일 신년사에서 “우리 앞에 산적해 있는 외교 과제들을 잘 풀어나가려면 활력과 에너지, 추진력과 열정을 상징하는 ‘붉은 말’처럼 힘차게 달려 나가야 한다”며 이렇게 말했다.

그는 “우리가 익숙했던 국제 경제질서가 흔들리면서 새로운 경제적 지평을 개척하고 확대하려는 노력이 그 어느 때보다 중요해졌다”고 진단했다.

이어 “K-이니셔티브를 확산시키는데 외교역량을 집중해 우리의 소프트파워 증진에 이바지하고, 민생과 경제 활성화에 동참하는 ‘생·기업 밀착형’ 외교를 더 힘있게 펼쳐나갈 것”이라고 강조했다.

조 장관은 이날 시무식에서는 “올해 국제 정세가 험난하고 불확실 요인이 많다”며 “이럴 때일수록 우리 외교부가 합심해서 어려운 시기 최대한의 국익을 확보해 나가자”고 말했다.

직원들에게는 “국민을 섬기는 자세로 일하고, 재외공관에서는 재외국민 보호에 만전을 기해달라”고 당부했다. 조 장관은 이재명 대통령이 수출 7000억불 달성 격려 차 산업통상부 직원들에게 피자를 보낸 것을 언급하며 “외교부 직원들도 못지않게 수출에 기여했다고 보고드렸다”고도 했다.

외교부에 따르면 이 대통령은 외교부 의전실과 영사안전국에 피자를 보냈고, 이날 오후 배달될 예정이다.