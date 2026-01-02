시무식 마친 뒤 기자실 찾아 美 200억 달러 투자, 기계적 안해

[헤럴드경제=김벼리 기자] 이창용 한국은행 총재는 2일 국민연금과 관련해 “거시적 영향을 고려하면 지금보다 헤지를 더 많이 하고 해외투자를 줄이는 것은 너무나 당연하다”고 말했다.

이 총재는 이날 오전 한은 본관에서 시무식을 마친 뒤 기자실을 찾아 “해외 IB(투자은행)는 1480원 환율이 너무 높다고 생각한다. 1400원 초반 정도로 (전망하는)보고서가 나온다”며 “국내에서만 유일하게 1500원 간다는 얘기가 특히 유튜버들을 중심으로 나온다”고 말했다.

그는 “내국인 기대가 환율 상승을 크게 드라이브하고 있다”며 “얼마를 적정 환율이라 얘기하기는 어렵지만 상당히 많은 부분이 달러인덱스와 괴리돼서 올라가는 건 기대가 작동하기 때문”이라고 진단했다.

이 총재는 환율 상승 기대감의 원인으로 연간 200억 달러(약 28조9000억원)의 미국 투자와 국민연금의 미국 주식 투자 등을 지적했다. 그는 “매년 200억 달러가 미국으로 기계적으로 나갈 것이라는 기대감이 있는데 한국은행이 금고지기로서 그렇게 안 할 것”이라고 강조했다.

또한 국민연금에 대해서도 “국민연금이 거시적 영향을 고려한다면 지금보다 헤지를 더 많이 해야 하고, 해외 투자를 줄이는 것은 너무나 당연하다”며 “국민연금이 자기들이 외채를 발행하게 해주고 그걸 통해서 외환시장에 주는 영향을 줄이겠다고 하는데 그것도 좋은 방법이라 생각한다고 말했다.

일각에서 제기되는 국민연금을 동원해 국민 노후 자금의 수익률을 훼손한다는 비판도 일축했다. 이 총재는 “국민연금의 해외투자 규모가 너무 커졌기 때문에 ‘프레임워크(Framework)’가 바뀌어야 한다”며 “외환 시장에 큰손이 됐기 때문에 그런 거시적인 영향을 고려 안 하고 ‘옵티멀(최적의) 포트폴리오’를 짜는 게 이론적으로 안 맞다고 생각한다”고 주장했다.

이어 이 총재는 “국민연금은 우리나라 사람들 취업이 안 된다든지, 환율이 올라 수입업체가 어려워진다든지 하는 비용을 지금까지 하나도 고려하지 않았다”고 설명했다. 이어 “서학개미도 해외로 나가는 게 좋다고 생각했던 것이고, 국민연금도 거시적 영향을 고려하지 않고 수익률만 높이려 하면 각자 합리적 방향이겠지만 큰 틀로 봤을 때 나라 전체에는 합리적이지 않을 수 있다”고 덧붙였다.