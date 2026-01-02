최학범 의장 “도민 삶 지키는 현장 의정에 주력해 신뢰받는 의회 만들 것”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도의회가 2일 새해 첫 공식 일정으로 국립 3·15민주묘지와 창원 충혼탑을 참배하며 본격적인 ‘민생 중심 의정’ 활동에 돌입했다.

이날 현장에는 최학범 의장을 비롯한 확대의장단과 사무처장, 사무처 직원 등이 참석했다. 참석자들은 순국선열의 희생과 헌신을 되새기며 도민을 위한 책임 있는 의정을 펼칠 것을 약속했다.

의장단은 먼저 국립 3·15민주묘지를 찾아 헌화와 분향을 하며 자유와 정의를 위해 희생한 민주 영령들의 뜻을 기렸다. 이어 창원 충혼탑을 참배하며 호국영령의 숭고한 정신을 계승해 도민 안전과 삶의 안정을 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 재확인했다.

참배 후 도민공연장에서 열린 시무식에서는 유공자 표창과 승진·신규 임용자에 대한 임용장 수여식이 진행됐다. 이번 시무식은 지난해 노고를 격려하고 새해 의정 지원을 위한 사무처 조직의 결속을 다지기 위해 마련됐다.

최학범 의장은 “지난해 민생 현장에서 도민의 목소리를 경청하며 의정활동을 펼칠 수 있었던 것은 사무처 직원들의 헌신 덕분”이라며 감사를 전했다.

이어 최 의장은 “올해도 ‘도민 삶을 지키는 민생의회’, ‘신뢰받는 의회’라는 초심을 잊지 말아야 한다”며 “변화하는 환경 속에서도 도민이 체감하는 성과를 낼 수 있도록 사무처 전 직원이 흔들림 없는 의정 지원에 모든 역량을 집중해 달라”고 당부했다.