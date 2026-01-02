오 대표 “바이오시장 파괴적 혁신 선도하겠다”

오가노이드사이언스는 2일 이사회를 열어 오상훈(사진) 사내이사를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

기존 유종만 대표와 각자대표 체제로 운영된다. 이 회사는 오가노이드 기반 재생치료제를 개발한다.

유 대표는 R&D 및 기술 고도화에 집중하며, 신임 오상훈 대표는 경영 전반과 글로벌 사업, 중장기 재무전략 등을 총괄할 방침이다. 오 대표는 삼성전자 전략기획팀장을 거쳐 삼성화재 미국법인 대표, 차바이오텍 대표 등을 역임하며 경영 역량을 검증받았다.

현재 한국바이오의약품협회 이사장으로서 바이오산업 전반을 아우르는 관계망과 통찰력을 보유하고 있다는 평가다. 오 대표의 합류로 연구 중심 벤처를 넘어 글로벌 바이오기업으로 도약하는데 핵심 동력이 될 것으로 기대된다고 오가노이드 측은 전했다.

오 대표는 “혁신 기술력과 지속적인 전문인력 영입, 경영시스템의 효율성을 극대화해 글로벌 바이오 시장에서 성과를 창출하고 파괴적 혁신을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

오가노이드는 바이오업계와 의학계의 석학들을 이사회에 영입하며 최고 수준의 의사결정 체계를 구축했다고도 했다. 신규 선임된 이병건 비상무이사는 녹십자와 종근당홀딩스, SCM생명과학, 지아이이노베이션의 대표를 역임했다. 현재 국제백신연구소(IVI) 한국후원회 이사장과 미국 플래그십파이어니어링 특별고문으로 활동 중이다.

함께 합류한 방영주 비상무이사는 항암치료 및 임상시험 분야의 세계적 권위자다. 서울대 의과대학 명예교수이자 서울대병원 의생명연구원장, 대한암학회 이사장 등을 역임하며 수많은 글로벌 임상을 주도해왔다.