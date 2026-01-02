3월부터 반려동물 식당 출입…시설 기준 ‘확정’ 푸드트럭서 생맥주 한잔…일반음식점 ‘허용’ 주방 칸막이·식기 구분 필수…위생 규정 ‘철저’

[헤럴드경제=최은지 기자] 오는 3월부터 반려견과 함께 식당에 들어가 마주 보고 밥을 먹는 이른바 ‘겸상’이 합법적으로 가능해진다. 야외 축제의 꽃인 푸드트럭에서는 떡볶이뿐만 아니라 시원한 생맥주도 팔 수 있게 된다.

식품의약품안전처는 2일 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘식품위생법 시행규칙’을 개정·공포하고, 오는 3월 1일부터 본격 시행한다고 밝혔다. 그동안 규제샌드박스 시범사업으로 일부 매장에서만 가능했던 ‘반려동물 동반 출입’이 제도권 안으로 들어오면서, 1500만 반려인들의 외식 풍경이 확 바뀔 전망이다.

식당·카페 ‘펫 프렌들리’ 존…어떻게 바뀌나

개정안에 따르면 일반음식점, 휴게음식점, 제과점은 식약처가 정한 위생 기준을 충족하면 별도의 신고 없이 반려동물(개·고양이) 동반 식당을 운영할 수 있다.

단, 위생은 타협하지 않았다. 음식을 만드는 조리장과 식재료 창고에는 동물이 절대 들어갈 수 없도록 칸막이나 울타리를 의무적으로 설치해야 한다.

홀에서도 규칙은 엄격하다. 영업장 입구에는 ‘반려동물 출입 가능 업소’임을 알리는 간판을 걸어야 하고, 식당 내부에서는 동물이 멋대로 돌아다니지 못하도록 전용 의자, 케이지, 목줄 고정 장치 등을 갖춰야 한다. 비반려인 손님과의 마찰을 줄이기 위해 테이블과 통로 간격도 넉넉히 확보해야 한다.

‘한 숟가락 공유’는 금지된다. 사람용 식기와 동물용 식기는 철저히 구분해 사용·보관해야 하며, 반려동물에게 음식을 줄 때는 털이 날리지 않도록 덮개를 사용해야 한다. 배설물 처리를 위한 전용 쓰레기통 비치도 필수다.

안전사고 예방책도 마련됐다. 광견병 예방접종을 하지 않은 동물이나 도사견 등 법적 맹견은 출입이 제한될 수 있다.

식약처는 만일의 사고에 대비해 업주들에게 ‘반려동물 배상책임보험’ 가입을 권고했다. 이 기준을 어기면 영업정지나 시정명령 등 행정처분을 받게 된다.

영업자는 도사견, 핏불테리어, 로트와일러 등 ‘동물보호법’상 맹견에 대해서는 음식점 출입을 제한할 수 있으며, 출입하게 하는 경우에는 동물보호법상 책임보험 가입 여부를 확인하도록 운영할 계획이다.

푸드트럭서 ‘치맥’ 즐긴다

푸드트럭 규제도 대폭 풀린다. 기존에는 휴게음식점이나 제과점 영업만 허용돼 커피나 빵, 분식류 판매에 그쳤지만, 앞으로는 ‘일반음식점’ 영업 신고가 가능해진다.

가장 큰 변화는 ‘주류 판매’다. 일반음식점으로 등록된 푸드트럭에서는 합법적으로 술을 팔 수 있게 된다. 이에 따라 한강 공원이나 지역 축제장 푸드트럭 존에서 갓 튀긴 치킨이나 타코와 함께 맥주를 즐기는 ‘길거리 치맥’이 가능해질 전망이다.

식약처 관계자는 “지난 2년간의 시범사업을 통해 위생 안전과 소비자 만족도를 모두 확인했다”며 “이번 규제 완화가 반려동물 연관 산업과 푸드트럭 시장 활성화에 기폭제가 되길 기대한다”고 밝혔다.