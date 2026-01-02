김상환 헌재소장 2일 시무식사 “헌법 정신, 삶 속에서 끊임없이 확인돼야” “헌법 가치 조화롭게 어우러지도록 고민”

[헤럴드경제=안세연 기자] 김상환 헌법재판소장은 새해 시무식에서 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵심판을 언급하며 “국민들이 헌법의 본질적 의미와 가치에 대해 깊이 성찰하게 됐다”고 밝혔다.

김 헌재소장은 2일 서울 종로구 헌법재판소 대강당에서 열린 시무식에서 이같이 밝히며 “지난 2025년은 다시는 되풀이되지 않을 것이라 여겼던 대통령 탄핵심판 사건이 극심한 사회적 대립 속에서 진행된 해였다”고 회고했다.

이어 “대한민국은 민주공화국이며 모든 권력은 국민에게서 나온다는 헌법 제1조의 준엄한 정신이 우리의 삶 속에서 끊임없이 확인되고 실천되어야 할 고귀한 원칙임을 일깨워 준 시간이었다”고 밝혔다.

그러면서 “헌법재판소가 행사하는 모든 권한은 헌법에 따라 국민으로부터 비롯된 소중한 책무임을 잊지 않겠다”며 “헌법재판소는 이 점을 항상 마음에 새기고, 헌법재판이 공정하고 독립적으로 이루어질 것이라는 국민의 믿음과 기대에 부응하도록 헌법이 부여한 소명을 굳건히 수행해 나가겠다”고 밝혔다.

김 헌재소장은 “최근 급격한 사회 변화 속에서 예상치 못한 갈등이 발생하고 서로의 생각이 달라 마음의 거리까지 멀어지는 정서적 양극화 등이 우려되는 상황”이라며 “이러한 때일수록 헌법재판소는 서로 다른 다양한 헌법 가치가 조화롭게 어우러지도록 더욱 깊이 고민하겠다”고 했다.

이어 “헌법재판소가 오랜 기간 쌓아 온 경험과 지혜, 다양한 학문적 연구 성과를 국민 여러분과 나누고 함께 이야기하고 토론할 수 있는 제도와 공간을 마련하고자 한다”며 “더 많은 분들이 헌법의 가치를 일상에서 누리실 수 있도록 헌법 교육 등을 진행할 교수 등 전문인력을 확충하고 관련 조직을 체계적으로 확대할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 데 힘쓰겠다”고 했다.

김 헌재소장은 “헌법재판이 어떤 과정을 거쳐 이루어지는지, 그 결과가 어떤 의미를 갖는지 국민 여러분께 보다 알기 쉽게 설명드림으로써 헌법재판의 투명성과 접근성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 했다.