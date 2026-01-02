배달플랫폼 무료배달·숙박페스타 등 영향

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액이 24조원을 넘어서며 역대 최대치를 기록했다.

2일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 11월 온라인쇼핑 동향’에 따르면 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액은 24조1613억원으로 전년 동월 대비 6.8% 증가했다. 이는 2017년 1월 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 큰 규모다.

음식서비스 부문은 거래액 증가세를 주도했다. 배달 플랫폼의 ‘무료배달’ 마케팅 영향으로 음식서비스 거래액이 전년보다 13.7% 늘며 가장 큰 증가폭을 보였다. 온라인 장보기 확산에 따라 음·식료품 거래액도 10.1% 증가했다.

국내외 여행 수요 회복과 하반기 ‘숙박세일 페스타’ 등의 영향으로 여행 및 교통서비스 거래액 역시 8.5% 늘었다.

반면 가전·전자(-4.9%) 등 일부 품목에서는 거래액이 감소했다. 데이터처는 쇼핑몰별 각종 프로모션 행사가 전년보다 줄어든 점을 주요 원인으로 분석했다.

온라인쇼핑 가운데 모바일쇼핑 거래액은 18조5941억원으로 전년 대비 7.9% 증가하며 역시 역대 최대치를 기록했다. 전체 온라인쇼핑 거래액에서 모바일쇼핑이 차지하는 비중은 77.0%로, 전년 동월(76.1%)보다 0.9%포인트 상승했다.

다만 이번 조사에는 개인정보 유출 사고로 대규모 회원 탈퇴가 발생한 이른바 ‘쿠팡 사태’의 영향은 반영되지 않았다. 개인정보 유출 사실이 지난해 11월 말에 알려졌고 회원 탈퇴는 그 이후에 이뤄졌기 때문이다.

데이터처 관계자는 “쿠팡 이용자들이 다른 온라인 쇼핑몰로 이동했을 가능성도 있어 해당 사건의 영향은 향후 추이를 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.