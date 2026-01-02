“역대 가장 빠른 공천…유권자 만날 시간 확보” 낙하산 공천 없는 4無원칙…‘공천 신문고’ 도입 “시도당이 전권…중앙당도 들여다보겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 2일 다가오는 6·3지방선거 일정에 관해 “5월 21일이 공식 선거운동 개시일이다. 한 달 전인 4월20일까지 공천을 마무리하고 후보를 결정하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 시도당 위원장 및 시도당 지방선거기획단장 연석회의에서 “4월20일까지 공천을 끝내는 게 목표”라며 각 시도당에 이같이 당부했다. 정 대표는 “역대 가장 빠른 공천이 될 것”이라며 “그만큼 공식 후보들이 유권자를 만날 시간을 확보하고 안정적으로 선거를 치를 수 있다”고 설명했다.

또 정 대표는 “공천하는 과정에서 완벽하게 ‘완전 당원경선’ 그리고 국민이 참여하는 경선을 하다 보면 공천에 끼어들 수 있는 부정부패, 금품 수수 등 이러한 불법적인 요소가 완벽하게 제거될 것”이라며 “의심되는 행위를 해서도 안 되지만 의심의 여지가 없도록 의심할 수 없는 그런 완벽하고도 합리적인 민주적인 공천 과정을 거쳐야겠다”고 강조했다.

이에 민주당은 이번 지선 공천에서 부적격 후보·억울한 컷오프·낙하산 공천·불법 심사 등 4가지 가 없는 이른바 ‘4무(無) 원칙’을 적용하고 ‘공천 신문고 제도’를 도입하겠다는 방침이다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 회의에서 “혹시 불법적 심사가 진행되는 게 있다면 공천 제도의 신뢰가 무너지기 때문에 도입한 제도가 바로 공천 신문고”라며 “공천 신문고 제도를 통해서 광역·기초 의원이 억울한 컷오프된 건 없는지 중앙당 차원에서 들여다보겠다는 취지”라고 말했다.

특히 조 사무총장은 “시도당은 광역·기초의원의 자격 심사부터 공천 관리, 재심까지 전권을 갖고 있다”며 “거기서 거르지 못한 부분이, 어찌 보면 3년 전에 있었던 그 일들이 약간 공백에서 비롯된 일이라고 보인다”고 말했다. 지난 2022년 지선 공천에 앞서 강선우 의원이 같은 지역구 광역의원 후보로 나선 김경 시의원으로부터 1억원을 수수했다는 의혹을 겨냥한 것으로 풀이된다.