[헤럴드경제=민성기 기자] 김병주 더불어민주당 의원이 유승민 전 국민의힘 의원을 향해 “정치적 상도의를 지키라”고 비판했다.

김 의원은 2일 자신의 SNS에 “유승민 전 의원은 ‘대선 당시 이재명 후보 측으로부터 총리 제안을 받았다’고 공개하는가 하면 심지어 이재명 대통령 연락을 무시한 것을 대단한 훈장이라도 되는 양 떠벌렸다”며 전날 유 전 의원의 방송 인터뷰 내용을 지적했다.

그는 “정치에도 상도의가 있다”며 “‘협치’를 ‘자기과시’로 악용하지 말라”고 말했다.

김 의원은 “정치는 통합을 지향해야 한다”며 “대통령은 민주당 후보로 당선되었어도 국민 모두의 대통령이다. 진영을 넘어 능력 있는 인사를 적재적소에 배치하려는 노력은 비난받을 일이 아니라, 오히려 권장되어야 할 정치적 미덕”이라고 했다.

김 의원은 “이 시점에 과거의 제안을 공개해서 얻으려는 것이 무엇인가”라며 “자신이 여전히 ‘러브콜’을 받는 존재라는 과시인가, 아니면 통합을 위한 상대의 노력을 폄훼하려는 정략적 계산인가”라고 따져 물었다.

아울러 “정치적 대화와 제안은 국민통합을 위한 과정이다. 그런데 이를 공개해 상대의 진심을 왜곡하고 자신의 정치적 체급을 높이려는 도구로 쓰는 것은 참으로 졸렬한 행태”라며 “국민은 자기 정치를 위해 통합의 노력을 배신하는 사람이 아니라, 국가를 위해 기꺼이 손을 잡을 줄 아는 큰 정치인을 원한다”고 말했다.

앞서 유 전 의원은 전날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 나와 “(지난해) 2월 민주당 모 의원이 ‘이재명 (당시) 대표가 집권을 하면 국무총리를 맡아달라고 전달하라 했다’고 저한테 얘기를 했다”며 “바로 그 자리에서 ‘그럴 생각이 전혀 없다. 이 대표에게 전해라’라고 얘기를 했다”고 밝혔다.

유 전 의원은 또 “다 끝난 얘긴 줄 알았는데, 지난해 5월 초쯤 김민석 의원(현 국무총리)에게 전화 여러 통과 문자가 오길래 아예 답을 안 했다. 그랬더니 그다음 날 이재명 (당시 민주당 대선) 후보로부터 전화 여러 통이 오고 ‘이재명입니다. 꼭 통화하길 바랍니다’라는 문자가 왔다”고 전했다.

그는 다만 “무슨 뜻인지 짐작해서 괜히 오해받기도 싫고, 이미 제 뜻은 확실하게 전달했기 때문에 일절 답을 안 하고 전화도 안 받았다”고 말했다.

유 전 의원은 그러면서 “제가 (이 대통령과) 생각이 다른데, 어떻게 생각이 다른 사람하고 일을 하냐”며 “철학과 소신을 버려서까지 욕심낼 자리도 아니라 안 했다”고 덧붙였다.