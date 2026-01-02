[헤럴드경제=임세준 기자] 2026년 새해 첫 거래일인 2일 코스피가 장중 4238.63까지 치솟으며 장중 기준 사상 최고치를 갱신했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 관련 뉴스가 송출되고 있다.


jun@heraldcorp.com