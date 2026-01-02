김도용, 박승열, 강다정, 김연조, 김한별, 차정현

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시는 최근 시민들의 복잡한 세금 고민을 해결해 줄 ‘제6기 양주시 마을세무사 위촉식’을 개최하고 본격적인 운영에 나선다.

마을세무사 제도는 경제적 사정 등으로 세무 상담을 받기 어려운 취약계층, 영세사업자 등을 대상으로, 세무사들의 자발적인 재능기부를 통해 무료 세무 상담을 제공하는 제도다.

이번에 위촉된 제6기 마을세무사는 김도용, 박승열, 강다정, 김연조, 김한별, 차정현 세무사 이렇게 총 6명으로 구성됐으며, 2027년 12월 31일까지 2년간 양주시 관내에서 시민들을 위한 세무 조력자로 활동하게 된다.

주요 상담 분야는 국세와 지방세 관련 세무 상담과 지방세 불복청구(이의신청, 심사청구) 등이다. 단, 각종 신고서 작성 대행이나 장부 기장은 상담 대상에서 제외된다.

상담을 희망하는 시민은 양주시청 또는 한국세무사회 누리집을 통해 권역별 마을세무사를 확인한 후 전화, 팩스, 이메일을 통해 1차 상담을 받을 수 있다. 비대면 상담으로 부족한 경우 세무사 사무소 등을 방문해 추가로 대면 상담을 진행할 수 있다.

김태형 감사담당관은 “본업으로 바쁜 와중에도 시민들을 위해 ‘마을세무사’의 소임을 맡아주신 세무사분들께 진심으로 감사를 드린다”며, “앞으로 마을세무사 제도가 시민들의 든든한 조력자로서 자리잡을 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.