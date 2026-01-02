- AI·휴머노이드 분야 ‘임무 중심형’, ‘국민 체감형’ 성과 창출

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술연구원(KIST)은 2일 AI·휴머노이드 핵심 원천기술 개발을 선도하기 위해 권인소 KAIST 명예교수를 KIST 피지컬AI연구단장으로 영입하는 국가특임연구원 영입식을 개최했다고 밝혔다.

권인소 단장은 로보틱스 및 컴퓨터비전 분야에서 선도적인 연구를 수행해온 연구자다. 해당 분야의 세계 최고 학술지와 학회에 최근 10년간 83편의 논문을 발표하는 등 리더 연구자로 정평이 나 있다. 2025년 UNIDO(유엔산업개발기구) 중국투자진흥사무소가 발표한 ‘글로벌 100대 AI 인재’에 한국인 중 유일하게 선정된 인공지능 및 로봇 분야의 세계적 석학이다. KIST는 이번 영입을 통해 한국형 피지컬 AI 모델을 개발하고 AI·휴머노이드 분야의 기술 혁신을 가속화할 예정이다.

권 단장은 1992년 카이스트 부임 후 지난 30여 년간 박사 70명, 석사 123명 등 193명의 제자를 양성하여 대한민국의 인공지능 분야 국제경쟁력 확보에 기여했다. 그의 제자들은 국내 대학의 컴퓨터비전 및 로보틱스 분야 교수를 비롯해 구글, 테슬라, 엔비디아, 어도비 등 세계적인 인공지능 분야 연구그룹에 진출해 기술 개발에 매진하고 있다.

권인소 피지컬AI연구단장은 로보틱스 및 컴퓨터 비전 분야의 전문성을 바탕으로 KIST AI·로봇연구소의 연구 역량을 한층 강화할 것으로 기대된다.

권 단장은 “KIST 피지컬AI 연구단장으로서 한국형 피지컬 AI 모델을 비롯한 AI 휴머노이드 핵심 원천 기술을 개발하고 수요자 관점에서 실증 연구를 진행하여 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다”며 “이를 위해 로보틱스, 비전언어모델(VLM), 3D 비전, 멀티모달, 휴먼-AI, 월드 모델 등 각 분야의 대한민국 최고 인재들을 유치하여 연구진을 구성하고 원팀으로 도전하겠다”는 포부를 밝혔다.

오상록 KIST 원장은 “KIST가 지향하는 AI 휴머노이드 분야의 연구 역량 강화를 위해 권인소 단장을 국가특임연구원으로 모시게 되었다”며 “국가특임연구원 영입을 통해 KIST가 AI 휴머노이드 분야에서 세계적 수준의 성과를 이뤄 나가기를 기대한다”고 전했다.