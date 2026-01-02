[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 티파니 영과 결혼을 전제로 열애 중인 배우 변요한이 2026년 새해 인사를 전하며 공개한 사진이 화제다.

1일 변요한은 자신의 SNS 계정에 “25년은 지나갔고, 26년 자기의 방향으로 천천히 걸어가는 해 되세요. 무엇보다 건강하시고요. 새해 복 많이 받으세요”라는 글을 올리며 새해 덕담을 전했다.

이어 “떡국 못 드신 분들 숟가락만 들고 한 입씩 드세요. 새해 복 많이 받으세요”라며, 정성껏 준비한 떡국 한 상의 사진을 함께 공개해 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속엔 1월 1일을 맞아 혼자 떡국을 먹는 변요한의 모습이다. 일부 네티즌들은 숟가락에 비친 인물이 두 명이라고 주장하며 최근 열애를 공개한 티파니가 아니냐는 의문을 제기했다.

변요한과 티파니 영은 지난달 13일 각각 팬카페와 SNS를 통해 손편지를 공개하며 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다고 밝혔다. 티파니는 “세상을 긍정적으로 바라보게 해주고, 저에게 안정감을 주는 사람”이라며 변요한에 대한 애정을 드러냈고, 변요한 역시 “함께 있으면 더 나은 사람이 되고 싶게 만드는 사람”이라고 밝히며 결혼 소식을 직접 전했다.

두 사람은 디즈니+ ‘삼식이 삼촌’을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다.