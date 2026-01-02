- 국립중앙과학관, 초등학생 대상 ‘첨단기술 체험교실’ 운영

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국립중앙과학관은 겨울방학을 맞아 1월 중 매주 토요일 4일 동안 ‘겨울방학 시즌 첨단기술 체험교실’을 국립중앙과학관 미래기술관 3층에서 운영한다고 밝혔다.

이번 체험교실은 드론, 로봇, 자율주행, 인공지능(AI) 등 평소 접하기 어려운 첨단기술을 초등학생이 직접 보고 만지고 조종하면서 체험해보는 경험을 제공함으로써 과학적 사고력과 진로 탐색의 기회를 넓히는 것을 목표로 한다. 시연과 체험 활동을 한 흐름으로 엮어, 교과서로만 접하던 기술이 실제 어떤 원리로 작동되고 움직이는지 자연스럽게 이해하도록 설계한 것이 특징이다.

시연 프로그램에서는 첨단 모빌리티 분야의 드론, 사람과 유사한 동작을 구현하는 휴머노이드 로봇, 실제 생활 속 자율주행 배송을 하는 배달 로봇, 사람과 대화하는 인공지능 로봇 등 4가지 대표 첨단기술이 등장한다. 전문 진행자는 각각의 첨단기술 속에 담긴 과학적 원리를 설명하고 실제 작동 모습을 보여줌으로써, 어린이들이 첨단기술을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 도울 예정이다.

체험 프로그램은 미니드론 비행, 4족보행 로봇 조종, 자율주행 RC카 주행 및 AI 바둑 로봇 체험 등으로 구성된다. 참가자들은 직접 조종기를 다루고 주행 코스를 설계해보며, 속도와 방향을 조절하는 제어 원리, 장애물을 피하는 센싱 기술, 인공지능이 패턴을 학습해 결정하는 방식 등을 몸으로 느끼게 된다. 이를 통해 ‘왜 이렇게 움직일까’, ‘어떤 원리로 작동할까’라는 질문을 스스로 던져보는 탐구형 학습이 자연스럽게 이루어지도록 할 계획이다.

권석민 국립중앙과학관장은 “이번 겨울방학 첨단기술 체험교실은 미래 산업을 이끌어갈 핵심 기술을 어린이들이 직접 다뤄보며 미래를 상상하는 계기가 되도록 기획했다”며 “전시·교육·체험이 따로 노는 것이 아니라 하나의 흐름 속에서 연결되는 과학관 운영 모델을 앞으로도 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

체험교실은 2026년 1월 한 달 동안만 매주 토요일(10, 17, 24, 31일), 1일 3회(총 12회) 운영된다. 한 회차는 120분 동안 ‘시연 및 체험 프로그램’로 이어진다. 회차 당 초등학생 100명을 선착순 모집 중이며, 취소 인원에 한하여 추가신청(2, 9, 16, 23일)을 진행할 예정이다.