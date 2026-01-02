[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 ‘기후위기 시대, 지속가능한 강서를 위한 환경 주체로서 주민의 역할’을 주제로 한 강의를 진행한다.

강사로는 김윤원 강서구환경교육센터장이 나선다. 김 센터장은 ㈜코오롱 CSR사무국 수석 및 강서구 지속가능발전위원회 위원 등을 지냈다. 강의는 ▷기후위기의 모습과 지역사회에 미치는 영향 ▷환경학습권의 의미와 환경교육의 목적 ▷주민 참여형 환경 거버넌스 사례 등을 중심으로 진행된다.

특히, 코펜하겐 시민 60% 이상이 자전거로 출퇴근하는 덴마크와 세계 최초 제로 웨이스트(순환자원) 마을을 선언한 일본 등 해외 모범 사례를 소개한다.

교육 영상은 2월 23일까지 강서구청 공식 유튜브 채널에 게시된다.

유엔(UN)은 빈곤, 질병 등 인류 보편적 문제와 지구 환경 문제를 해결하기 위해 지속가능발전목표(SDGs)를 수립하고, 국제사회는 이를 최대 공동 목표로 이행하고 있다.

구는 유엔의 지속가능발전목표 17개에 맞춰 빈곤퇴치·성평등·건강 등 분야에서 34개 단위과제와 60개의 성과지표를 수립해 지속가능한 발전을 추진 중이다.