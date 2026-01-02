서대문 구세군 두리홈 찾아 우리 농산물 김치 전달

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 지난달 31일 서울 서대문구에 있는 미혼모자 복지시설 구세군 두리홈을 찾아 ‘연말연시 우리 농산물로 만든 김치 전달식’을 실시했다고 2일 밝혔다.

1926년 설립된 구세군 두리홈은 미혼모들의 산전 관리와 출산 지원은 물론 영·유아의 양육을 도와 미혼모자 가정이 새로운 시작을 준비할 수 있도록 지원하는 기관이다.

이번 행사는 연말연시를 맞아 돌봄과 지원이 필요한 지역사회 미혼모자 가정에 따뜻한 관심과 희망을 전하기 위해 마련됐다. 특히 미혼모자 가정이 직접 김장을 하기 어려운 현실과 김치 원재료 가격 상승을 고려해 우리 농산물로 만든 김치 1000만원 상당을 마련해 한부모 가정의 식탁에 온기를 더했다.

송춘수 농협손보 대표는 “지역사회 한부모 가정이 조금이나마 따뜻하고 풍성한 연말연시를 보내시길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 지역사회가 체감할 수 있는 실질적인 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 농협손보는 ▷미혼모자를 위한 수면조끼 제작 ▷사랑의 쌀 나눔 ▷여름맞이 폭염 예방 키트 전달 등 지역사회 취약계층을 위한 생활 밀착형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 이런 노력을 인정받아 농협손보는 5년 연속 보건복지부에서 인증하는 ‘지역사회공헌 인정제’를 획득했다.