사전 예약 신청 고객 60만 돌파…5일 티저 공개

[헤럴드경제=박연수 기자] SSG닷컴이 장보기 결제 금액의 7%를 고정 적립하는 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’의 출시를 앞두고, 캐릭터 모델 ‘쓱칠이(사진)’를 공개한다고 2일 밝혔다.

쓱세븐클럽의 알림 신청 고객 수는 60만 명을 넘어섰다. 업계 최고 수준 적립 혜택에 온라인 동영상서비스(OTT) ‘티빙(TVING)’ 이용권, 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 할인 쿠폰 등이 관심을 끌었다.

‘쓱칠이’는 쓱세븐클럽의 7% 적립을 상징하는 ‘7잎 클로버’를 사람처럼 표현한 캐릭터다. 쓱칠이는 고객에게 쓱세븐클럽 정체성과 혜택을 알기 쉽게 전하는 역할을 맡는다.

SSG닷컴은 오는 5일 ‘쓱칠이’가 등장하는 쓱세븐클럽 티징 영상을 처음 공개한다. 이어 8일 쓱세븐클럽 정식 론칭을 기점으로 본격적인 광고 캠페인을 전개할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “60만 고객이 새 멤버십에 호응한 것은 실질적으로 이득이 되는 직관적인 혜택 덕분”이라며 “모델 ‘쓱칠이’와 함께 멤버십 핵심 혜택을 소개하는 한편, 다양한 연계 프로모션을 진행할 것”이라고 말했다.