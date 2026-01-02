[헤럴드경제=박연수 기자] 세정그룹 박순호(사진) 회장은 2일 신년사를 통해 “2026년은 AI(인공지능) 혁신과 핵심 역량 강화를 바탕으로 성장을 가속화하는 해가 될 것”이라고 밝혔다.

박 회장은 “지난해는 ‘사업 포트폴리오 대혁신의 해’로 지속 성장을 위한 기반을 다진 한 해였다”며 “올해는 소비 환경 변화와 AI 발전에 본격적으로 대응하며 상품 기획부터 생산·유통·마케팅·고객 서비스 등 업무 전반을 고도화해야 할 시점”이라고 강조했다.

그는 그룹의 4가지 주요 전략을 제시했다. AI 활용을 통한 일하는 방식 혁신, 수익 중심의 선택과 집중 강화, 실행력 높은 조직 운영으로 성과 창출, 자발적 도전과 자기계발로 회사와 개인의 동반 성장이다. 특히 “필요하다면 과감한 사업 재설계를 통해 세정그룹만의 경쟁력을 강화해야 한다”고 당부했다.

박 회장은 “앞으로의 경영 환경은 지금까지와는 다른 속도와 방식으로 변화할 것”이라며 구성원 모두의 지혜와 열정, 실천이 모여 변화의 파고를 기회로 전환하며, 새로운 길을 개척하는 해가 되길 바란다”고 격려했다.

한편 세정그룹은 올해 창립 52주년을 맞은 국내 대표 라이프스타일 매니지먼트 그룹이다. 국민 브랜드 ‘인디안’, 국내 최초 편집숍 ‘웰메이드’, 독립법인 OVLR의 ‘올리비아로렌’ 등 패션을 중심으로 주얼리, 홈 라이프스타일, CS, IT 솔루션까지 사업 영역을 확장하고 있다.