폭염·집중호우 등 기후 위험 대비한 건강·안전 중심 대응체계 마련 2026~2030년 지역 특성 반영한 4대 부문 37개 세부사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)가 기후변화로 인해 발생하는 다양한 위험으로부터 구민의 건강을 보호, 재난 대비를 위한 기반을 조성하기 위해 ‘제3차 강북구 기후위기 적응대책(2026~2030)’을 수립했다.

최근 한반도는 지구적 온난화와 장기적인 기후 변동성의 영향으로 극한 기후가 빈번히 나타나고 있다. 특히 파리협약을 통해 지구 평균 온도 상승을 산업화 이전 대비 1.5℃ 이내로 제한하도록 국제사회가 약속하였으나 2024년 지구 평균 온도가 1.5℃를 초과하는 등 기후위기가 점차 가속화하여 구민의 건강 피해와 재난 발생의 위험이 커지고 있다.

이에 따라 정부는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법에 의거 국가와 지방자치단체가 5년마다 기후위기 적응대책을 수립·시행하도록 규정하고 있으며, 강북구 역시 기존 ‘제2차 기후변화 적응대책(2021~2025)’의 계획기간 만료에 맞춰 새로운 중장기 대응계획을 마련했다.

이번 제3차 기후위기 적응대책은 기후변화로 인해 발생할 수 있는 피해를 사전에 줄이고, 지역 차원의 대응 역량을 체계적으로 강화하는 데 목적이 있다. 구는 계획 수립 과정에서 지역의 기후변화 현황과 전망, 취약성·리스크 평가 결과를 종합적으로 분석하고, 이를 바탕으로 강북구의 지역·환경적 특성을 반영한 4개 부문, 37개 세부사업을 중심으로 한 대응 전략을 마련했다.

부문별로는 폭염과 한파에 취약한 계층을 보호하고 기후로 인한 건강 피해를 줄이기 위한 건강 부문 대책, 집중호우 등 자연재해에 대비한 재난·재해 대응체계 강화, 수자원 보호와 건전한 물환경 조성을 위한 물관리 체계 개선, 도시숲과 생태계를 보전해 기후 회복력을 높이기 위한 산림·생태계 부문 대책이 포함돼 있다.

또 강북구는 기후위기 적응과 함께 온실가스를 감축시키기 위한 정책도 병행 추진하고 있다. 탄소중립·녹색성장 기본계획의 비전은 ‘구민과 함께! 2050 탄소중립 강북’으로 설정, 2030년까지 2018년 대비 온실가스 배출량을 33.2% 감축하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 위해 건물, 수송, 폐기물 등 부문별 감축 목표를 설정하고, 대기 중 온실가스를 감축하기 위해 산림조성 등 흡수원 확대 사업도 추진한다.

아울러 2034년까지는 2018년 대비 41.8% 감축이라는 중장기 목표도 단계적으로 이행해 나갈 계획이다.

구는 이 대책을 통해 기후위기를 구민의 안전과 직결된 생활 행정의 영역으로 인식하고, 주민이 실제로 체감할 수 있는 정책을 체계적으로 추진해 나간다는 방침이다.

구 관계자는 “기후위기는 이미 우리의 일상에 영향을 미치고 있는 현실적인 과제”라며, “지역 여건에 맞는 기후위기 적응대책을 통해 구민의 안전을 지키고 지속가능한 도시 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

이번 ‘제3차 강북구 기후위기 적응대책’의 자세한 내용은 강북구청 홈페이지(강북소개 → 강북소식→ 새소식)에서 확인할 수 있다.