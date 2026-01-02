1일 해맞이 행사 시작으로 … 재개발 사업지·상도동 통합재개발사업 설명회·주요 시설 등 찾아 공감 행정 펼쳐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박일하 동작구청장이 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 1일 서달산 해맞이광장에서 주민 300여 명과 함께한 일출 행사로 새해 첫 행보에 나섰다.

이를 시작으로 박 구청장은 1월 셋째 주까지 도시개발, 복지, 생활 인프라 등 주요 민생 현장을 직접 살피며 본격적인 소통 행정을 펼친다.

먼저 2일 오전에는 지난해 11월 착공한 노량진8구역 재개발사업 현장에서 조합장, 현장소장 등 관계자들과 사업장 전반을 살피며 작업 상황을 점검한다.

이어 오후에는 사당3동 치안센터를 리모델링해 조성한 ‘동작수학놀이터’를 방문해 시설을 이용 중인 학생 및 학부모와 간담회를 갖고 의견을 청취한다.

6일에는 구청 대강당에서 ‘2026 신년 인사회’를 통해 구민들과 새해 설계를 공유한다.

8일에는 올해 새롭게 도입하는 ‘어르신 효도카드’ 사업의 원활한 추진을 위해 관련 업종 대표들과 건강생활 바우처 업무 협약을 체결한다. 효도카드는 75세 이상 어르신에게 체육·문화 시설, 위생업소 등에서 사용할 수 있는 바우처(1인당 연간 3만 원)를 지원하는 사업이다.

아울러 9일 오전에는 양녕 청년 주택에서 열리는 ‘상도동 일대 통합재개발사업 설명회’에 참석한다.

또 13일 오전에는 사당만남의 공원 명소화에 따른 로봇시계 제막식에 함께하고, 오후에는 ‘장애인 전용 헬스장’ 개소식을 찾아 시설 현황을 확인하는 등 현장 중심의 일정을 이어간다.

마지막으로 1월 셋째 주에는 구청 내 지하 식당과 ‘청년 식비 지원 협약’을 맺을 계획이다.

박일하 동작구청장은 “병오년 새해, 모든 구민의 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다”며 “속도와 변화를 상징하는 적토마처럼 올해도 구민이 일상에서 즉각 체감할 수 있는 확실한 변화를 만들기 위해 쉼 없이 현장을 누비겠다”고 말했다.