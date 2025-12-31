군검찰 문 전 사령관 사건 내란특검에 이첩 징계 결과도 조만간 발표될 것으로 예측

[헤럴드경제=전현건 기자] 군사법원이 내란중요임무종사, 군기밀누설 혐의를 받는 문상호 전 정보사령관에 대한 구속영장을 추가로 발부하면서 구속기간도 연장됐다.

중앙지역군사법원은 31일 문 전 사령관에 대해 군검찰이 추가 기소한 건에 대한 구속영장을 발부했다고 국방부가 밝혔다.

군검찰은 지난 16일 내란중요임무종사 혐의로 이미 구속 재판 중인 문 전 사령관에 대해 군사상 기밀을 누설한 혐의로 추가 기소했다.

문 전 사령관의 구속기간은 내년 1월 4일부로 만료될 예정이었다.

군검찰은 내란특검의 사건 이송 요청에 따라 문 전 사령관의 사건을 내란특검에 이첩할 예정이며, 군사법원은 검찰단 이첩 확인 후 이송할 계획이다.

국방부는 최근 문 전 사령관을 비롯한 12·3 비상계엄과 관련된 장성 8명에 대한 징계위를 개최해 일부 결과를 발표했다.

문 전 사령관의 구속기간이 연장됨에 따라 그에 대한 징계 결과도 조만간 발표될 것으로 예측된다.