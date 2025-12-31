구자현 검찰총장 직무대행 2026년 병오년 신년사 “檢, 성찰 필요…국민 신뢰 없이 바로 설 수 없다” “공소청 출범 이후에도 많은 권한과 역할이 있다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 구자현 검찰총장 직무대행은 31일 “이러한 시기일수록 원칙으로 돌아가 검찰 구성원 모두가 각자의 자리에서 보람 있게 일하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

구 대행은 이날 신년사에서 “검찰가족 여러분, 검찰은 지금 전에 없던 변화를 앞두고 있다”며 “특히 2026년에는 새롭게 부여되는 검찰의 역할에 대한 적응과 준비가 필요할 것”이라며 이같이 당부했다.

그는 “이때 ‘보람 있는 일’의 의미와 기준은 검찰 내부가 아니라 국민의 관점에서 설정돼야 한다”며 “검찰 구성원이 일할 때 느끼는 보람은 단순히 외형적 성과에서 나오는 것이 아니라, 우리가 하고 있는 업무가 국민들께 의미 있는 방향으로 도움이 되고 있다는 자긍심에서 나오는 것이라고 생각한다”고 했다.

구 대행은 “검찰이 나아가야 할 방향에 대해서는 다양한 의견이 있을 수 있지만, 국민이 헌법을 통해 검찰에 부여한 사명이 있고, 국민의 신뢰 없이 검찰이 바로 설 수 없다는 것은 분명하다”고 강조했다.

이어 “검찰에 대한 무조건적인 비난이 존재하는 상황이 안타깝지만 한편으로는 일반 국민의 눈높이가 아닌 우리만의 기준에서 ‘우리가 그렇게 잘못한 것은 아닌데’라는 마음으로 억울함을 먼저 떠올린 것은 아닌지, 업무 처리 과정에서 타성이나 안일함은 없었는지에 대하여도 성찰이 필요한 시점”이라고 했다.

구 대행은 또한 “국민의 신뢰는 어떠한 선언으로 얻어지는 것이 아니라 한 사건 한 사건을 정성을 다하여 처리하는 과정에서 차곡차곡 쌓이는 것”이라고 했다.

아울러 “새해 중대한 변화를 앞두고 있는 검찰은 국민이 지지하는 기관이 돼야 하고, 국민이 지지하는 검찰이 되기 위해서는 국민들께서 검찰에 대한 효용감과 필요성을 느끼셔야 한다”고 거듭 강조했다.

구 대행은 “2026년 10월로 예정된 공소청 출범 이전뿐만 아니라, 그 이후에도 검찰에는 여전히 국민의 권리를 보호하기 위해 많은 권한과 역할, 그에 따른 책임이 있다”며 “‘구성원 각자가 보람 있게 일하는 검찰’과 ‘국민이 필요로 하는 곳에 있고 국민이 지지하는 검찰’의 긴밀한 상호작용이 그 어느 때보다 요구되는 시점”이라고 했다.

또 “검찰뿐만 아니라 형사사법체계 전반을 둘러싼 제도와 환경의 변화는 피할 수 없는 현실이고, 그 과정이 결코 쉽지 않을 것으로 예상되지만, 검찰이 지켜야 할 핵심 가치는 분명하다”며 “실체적 진실이 밝혀짐으로써 억울함을 벗게 되는 사람들, 범죄로 인해 상처를 입었지만 다시 일상으로 돌아가기 위해 애쓰는 피해자들, 그리고 국가가 자신의 권리와 안전을 지켜주기를 기다리는 국민들이 있다”고 언급했다.

구 대행은 “검찰의 미래를 위해, 새로운 제도 하에서도 각자가 할 수 있는 일을 능동적으로 찾아달라”며 “그 과정에서 보람 있게 일하고, 국민의 신뢰를 얻으며, 국민이 지지하는 검찰로 나아갈 수 있을 것”이라고 당부했다.