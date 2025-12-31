장기복무 간부 적금 도입 민주주의 헌법 교육 강화

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 2026년 예비군훈련비를 신설·인상하고 장병 급식비 단가도 올린다. 장기복무 초급간부를 대상으로 한 정부 지원 적금제도와 함께 ‘50만 드론전사 양성’ 정책도 추진한다.

국방부는 31일 ‘국민에게 신뢰받는 첨단 강군’ 구현을 목표로 한 2026년 달라지는 국방 정책·제도를 발표했다. 군인 복지 강화와 함께 첨단 과학기술 기반 전력 육성, 헌법 가치 교육 강화 등이 포함됐다

먼저 예비군훈련 참가비가 신설·인상될 예정이다. 내년부터 5~6년 차 지역예비군에게 기본·작계훈련 참가비 2만원이 새로 지급된다. 대학생 예비군 기본훈련 참가비도 1만원 신설된다.

동원훈련Ⅰ형 훈련비는 기존 8만2000원에서 9만5000원으로, 동원훈련Ⅱ형은 4만원에서 5만원으로 인상된다. 급식비 역시 8000원에서 9000원으로 오른다.

장병 기본급식비 단가도 4년 만에 인상된다. 1인 1일 기준 기본급식비는 2025년 1만3000원에서 2026년 1만4000원으로 상향 조정된다.

국방부는 “지속적인 식자재 물가 상승을 반영해 급식의 질을 개선하기 위한 조치”라며 “예비군훈련비를 2030년까지 최저임금 수준으로 인상할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

초급간부의 장기복무를 유도하기 위한 ‘장기간부 도약적금’은 새로 도입된다. 장기복무가 확정된 초급간부가 월 최대 30만 원을 3년간 납입하면, 정부가 동일 금액을 매칭 지원해 만기 시 약 2300만원의 자산 형성이 가능하다.

해당 제도는 관련 법 개정과 은행 시스템 준비를 거쳐 2026년 3월 1일부터 시행될 계획이다.

군 복지 정책도 확대된다. 기존 군인 자녀에게만 지급되던 꿈도전지원금은 2026년부터 군무원 자녀까지 확대된다. 또 잦은 전학과 격오지 근무로 학업에 어려움을 겪는 군인 자녀를 위해 전국 단위 모집이 가능한 군인자녀 자율형공립고가 2026학년도부터 영천고에서 처음으로 개교한다.

디지털 행정·복지 환경 개선을 위해 통합 서비스 플랫폼 ‘장병e음’도 도입된다. 휴가·출장 신청, 증명서 발급, 복지시설 예약, 의료 서비스 등 40여 개 핵심 국방 서비스를 모바일 환경에서 통합 제공한다. 2026년 1월부터 단계적으로 운영된다.

미래전장 대비를 위한 ‘50만 드론전사 양성’ 정책도 본격 추진된다. 국방부는 2026년 약 330억원을 투입해 교육용 상용 소형드론을 보급하고, 전 장병이 복무 중 드론 비행기술 숙달과 관련 자격 취득이 가능하도록 할 계획이다.

아울러 국방부는 ‘민주주의와 헌법수호’ 교육을 강화해 전 간부 대상 온라인 교육 과정을 개설하고, 모든 사관학교에 ‘헌법과 민주시민’ 과목을 신설해 필수과목으로 운영할 방침이다.

국방부는 “2026년 달라지는 국방 정책들은 군 복무여건 개선과 첨단 전력 육성을 동시에 추진하기 위한 것”이라며 “국민에게 신뢰받는 군을 만들기 위해 제도 정착에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.