FBK “푸틴 ‘초호화 비밀 궁전’ 소유 주장” 보고서 “냉동 치료시설·금도금 자쿠지도 소유”

[헤럴드경제=이원율 기자]러시아 반부패 활동가들이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 크림반도 흑해 연안에 초호화 비밀 궁전을 소유하고 있다고 주장했다.

30일(현지시간) 영국 더타임스 등에 따르면 러시아 반부패재단(FBK)은 최근 보고서에서 이 대규모 부동산이 9000만 파운드(약 1740억원) 이상을 들여 대대적 리모델링을 거친 후 푸틴 대통령에게 제공됐다고 폭로했다.

‘거대한 궁전’으로도 불리는 이 별장은 흑해를 내려다볼 수 있는 절벽 위에 세워진 것으로 알려졌다.

이 지역은 러시아가 2014년 강제 병합한 우크라이나 크림반도에 속한다.

이 궁전은 원래 친러시아 성향 빅토르 야누코비치 전 우크라이나 대통령을 위해 지어진 것으로 전해진다. 야누코비치 전 대통령은 2014년 우크라이나에서 축출된 후 러시아에서 망명 생활을 하고 있다.

FBK는 이 궁전의 소유권이 러시아의 크림반도 장악 후 푸틴 대통령의 지인에게 넘어갔으며, 이후 푸틴 대통령이 쓰게됐다고 주장하고 있다.

지난해 2월에 숨진 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니가 세운 FBK는 “푸틴에게 왜 또 궁전이 필요한가”라며 “한 사람이 대체 몇 개의 궁전을 가져야 하는가. 지나친 사치에 구역질이 날 정도”라고 비판했다.

보고서에 따르면 이 별장에는 ‘냉동 치료시설’이 있다. FBK 관계자는 “주거 공간에 이런 장치를 둬 이용하는 인물은 푸틴 대통령 뿐”이라며 그가 영하 110도에 이르는 이 시설에서 노화 방지 치료를 받고 있을 가능성을 거론했다.

아울러 이와 함께 개인 산책로와 부두, 인공 해변이 있으며 종합병원 수준의 수술실에는 독일·핀란드산 최첨단 의료 장비가 있다.

푸틴의 침실로 추정되는 공간의 면적은 2600제곱피트(241㎡·73평)에 이른다. 욕실에는 금도금된 자쿠지와 난간이 있다.

크렘린궁은 이번 보고서를 놓고 별다른 입장을 밝히지 않았다.

앞서 FBK는 지난 2021년에도 러시아 흑해 연안에 있는 10억달러(1조4400억원) 규모의 ‘푸틴 궁전’을 폭로했다.

당시 푸틴 대통령은 “나 또는 측근들의 소유이거나 그랬던 적이 없다”고 단언했다.

푸틴 대통령은 “이 정보는 10년 이상 돌아다니고 있다”며 “그러다 지금 필요한 때에 맞춰 모든 것을 짜깁기해 그 자료들로 러시아인들을 세뇌하려는 것”이라고 주장했다.

그는 관련 소문을 뒷받침할 법적 문서는 아무것도 없고, 영상물 또한 “순전한 편집이자 합성”이라고 수차례 강조했다.