2024년 12월 기준 부산환경산업조사 결과 발표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 7월 7일부터 28일까지 종사자 1인 이상인 부산지역 모든 환경사업체를 대상으로 현황을 조사·분석한 ‘2024년 부산환경산업조사’ 결과를 31일 공표했다.

환경산업 관련 통계는 환경부가 매년 전국 단위 표본조사로만 실시하고 있으며 환경사업체 전체를 대상으로 한 전수조사는 부산시의 ‘환경산업조사’가 전국에서 유일하다는 점에서 의미가 크다.

‘부산환경산업조사’는 저탄소 친환경산업 육성 지원을 목표로 2021년 국가통계로 최초 실시됐으며 올해로 5회째를 맞았다.

이번 2024년 기준 조사는 2024년 12월 31일을 기준으로 환경산업 활동을 수행하고 있거나 수행했던 약 9000개 사업체를 대상으로 진행됐다. ▷종사자 수 ▷매출액·수출액 ▷투자액 ▷정책 수요 등 총 44개 항목에 대해 방문 면접과 인터넷 조사 방식으로 실시됐다.

조사 결과 2024년 부산의 환경산업 규모는 사업체 8102개(전년 대비 3.8% 증가), 환경부문 종사자 3만 7423명(5.7% 증가), 환경부문 매출 9조2203억원, 수출 1조2240억원으로 집계됐다. 분야별로는 자원순환관리 분야가 45.3%로 가장 큰 비중을 차지했으며 물관리, 지속가능 환경, 대기관리 분야도 고르게 성장한 것으로 나타났다.

부산의 환경산업은 지난 5년간 사업체 수가 34.9%, 고용이 29% 증가하는 등 양적 성장과 함께 질적 성장도 이뤘다. 사업체당 평균 매출액은 11억 3800만원으로 2020년(8억9800만원) 대비 26.7% 증가했다.

환경산업 사업체는 강서구·해운대구·사상구에 집중됐으며 북구(10.6%)와 동래구(9.6%) 등 일부 지역에서는 증가세가 두드러졌다. 환경부문 종사자는 강서구, 기장군, 금정구에 많아 산업 기반이 지역 전반으로 확산되는 추세를 보였다.

특히 2024년에는 환경산업의 미래 대비 투자가 크게 늘어난 것으로 나타났다. 투자액은 3208억원으로 전년 대비 80.3% 증가했으며, 환경기술 인력도 5675명으로 227% 확대됐다. 이는 시장 조정 국면 속에서 구조 전환을 위한 토지 및 설비 투자가 확대된 데 따른 것으로 분석됐다.