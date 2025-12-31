스타벅스코리아 ‘베어리스타 콜드컵’ 열풍 29일 재출시와 동시에 품귀, 리셀가 급등 지난 11월 북미 지역선 오프런, 경찰 출동

[헤럴드경제=한지숙 기자] 스타벅스코리아가 재출시 한 겨울 한정 굿즈 ‘베어리스타 콜드컵’이 전국 매장에서 품절됐다. 지난 29일 출시와 동시에 벌어진 일로 중고 거래 시장에선 정가의 2~3배로 가격이 뛰었다.

31일 당근마켓과 번개장터 등에는 ‘스타벅스 베어리스타 콜드컵’을 판매한다는 글이 잇따라 올라왔다. 미개봉 새 상품을 보유하고 있다는 글부터 “오픈런해서 데려왔다” 등 어렵게 구한 사정을 알린 내용 등 수십 건이 게시됐다. 가격은 8만원부터 25만원까지 다양했다.

이 컵은 스타벅스 마스코트인 베어어리스타를 형상화한 디자인이 특징으로 591ml 용량의 유리 소재로 만들어졌다. 초록색 비니 모자를 쓴 곰돌이가 스타벅스 컵을 들고 있는 형태다. 비니는 실리콘 뚜껑이며, 초록색 빨대가 달려있다.

베어리스타 콜드컵은 스타벅스코리아에서 단독 디자인해 지난 2023년 가을 프로모션에 선보인 한정 상품으로 프로모션 당시 기간 내 준비된 모든 수량이 완판되며 인기를 끈 바 있다.

이후 지난 11월 미국에서 동일 상품이 오픈런을 부를 정도로 화제를 모으며, 국내에서 재출시 요청이 이어지자 이번에 추가로 제작돼 나왔다.

이 상품은 귀여운 디자인에 희소성 때문에 소장가들에게 인기가 높다.

지난 11월 북미 지역에선 개점 직후 대부분 매장에서 품절됐는데, 소셜미디어(SNS)에선 “새벽 4시 반에 뛰어갔지만 매장마다 없었다”, “매장당 2개밖에 입고되지 않았다” 등 불만이 이어졌다. 일부 매장에서는 제품을 둘러싸고 몸싸움까지 벌어졌다. 텍사스 휴스턴에서는 새벽에 오픈런 고객들의 실랑이 끝에 경찰이 출동하는 소동도 벌어진 것으로 전해졌다.

당시 북미 매장의 정가는 29.95달러(약 4만3000원)이었지만, 이베이 등 온라인 중고 거래 플랫폼에서는 300~500달러(약 40만~70만 원)는 물론, 일부 사례에서는 1400달러(약 195만 원)에 거래되며 리셀 가격이 폭등했다.

국내 재출시 물량은 명확히 공개되지 않았다. 다만 매장당 5개 내외의 소량만 입고된 것으로 알려졌다. 스타벅스코리아 관계자는 “한정 수량 판매로 1차 물량이 먼저 풀렸으며, 2차 추가 입고를 계획하고 있다”고 밝혔다.