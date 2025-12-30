[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 12월 30일 오후 2시 중동교와 우리가족의 숲(구 선형의 숲) 3단계를 잇는 구간에서 열린 ‘중동교~우리가족의 숲 연결보행로 조성사업 준공식’에 참석했다.

이번 연결보행로 조성으로 기존에 단절돼 있던 중동교~우리가족의 숲(구 선형의 숲) 1·2단계 구간이 하나로 연결되고, 우리가족의 숲(구 선형의 숲) 1단계(상암MBC~DMC역)와 2단계(DMC역~성산자동차학원) 구간이 이어지며 총 1.52km 우리가족의 숲(구 선형의 숲)이 완성됐다.

이에 따라 그동안 보행 동선이 없어 불편을 겪었던 구간이 안전하고 쾌적한 산책로로 정비되면서, 구민 누구나 편안하게 이용할 수 있는 보행 환경이 마련됐다.

특히 산책로 주변에는 맥문동을 비롯한 초화류 1,200본이 식재돼 계절의 변화를 느낄 수 있는 경관을 더했다.

아울러 하나의 숲길로 이어진 우리가족의 숲(구 선형의 숲)은 경의선숲길과도 연결되면서 상암에서 공덕까지 이어지는 서울 대표 도시 생태축으로서의 기능도 한층 강화됐다.

준공식 이후 박강수 마포구청장은 참석자들과 함께 새로 조성된 보행로를 따라 이동하며 보행 안전성과 주변 녹지 상태 등을 꼼꼼히 점검하고, 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

박강수 마포구청장은 “이번 연결보행로 조성으로 그동안 단절돼 있던 구간이 하나의 숲길로 완성돼 매우 뜻깊다”며 “새롭게 연결된 이 길이 주민들에게 매일 걷고 싶은 소중한 길이 될 수 있도록 안전하고 쾌적하게 관리해 나가겠다”고 말했다.